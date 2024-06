Max Verstappen heeft zelf inmiddels drie wereldtitels op zijn naam en nummer vier lijkt dit seizoen wellicht ook richting de Nederlander te kunnen gaan. Naast Verstappen zijn er meerdere coureurs op de grid die de potentie hebben om wereldkampioen te worden en de Red Bull-coureur onthult aan wie hij denkt.

Verstappen is natuurlijk hard op weg met het zichzelf in de recordboeken rijden in de koningsklasse en dit seizoen is de kans groot dat de drievoudig wereldkampioen titel nummer vier gaat toevoegen aan zijn conto, dat op 27-jarige leeftijd. In principe heeft de Red Bull-coureur met zijn relatief jonge leeftijd de kans om te jagen op het record van zeven wereldtitels van Lewis Hamilton en Michael Schumacher, al is het wel de vraag of hij zo lang door gaat rijden dat hij serieus kans maakt om die record te verbreken. Ondertussen wordt Verstappen echter al veelvuldig genoemd in één adem met de grote heren uit de sport.

Meerdere opties

De dominantie van Verstappen betekent voorlopig slecht nieuws voor zijn leeftijdgenoten in de koningsklasse. Verschillende getalenteerde coureurs als Charles Leclerc, George Russell, Lando Norris en Oscar Piastri hopen in de toekomst ook een keer een wereldtitel te pakken en veel coureurs op de huidige grid zijn mogelijk capabel om dat te doen. Verstappen krijgt in gesprek met het Spaanse DAZN de vraag op wie hij een etentje durft in te zetten om in de toekomst een wereldtitel te pakken: "Ik denk dat je dat wel op meerdere coureurs kunt inzetten", stelt de Red Bull-rijder.

Verstappen kiest

Vervolgens wordt hij er op de interviewer van dienst op geattendeerd dat hij slechts één keuze mag maken: "Slechts één... Hmm, Charles. Maar ik zou er heel veel kunnen kiezen", laat de wereldkampioen nog maar eens doorschemeren. Door zijn opmerking krijgt hij van de interviewer van dienst de kans om nogmaals een coureur te kiezen waar hij wel een etentje om wil wedden. "Lando", zo klinkt het duidelijk vanuit de Nederlander over McLaren-coureur Norris.

