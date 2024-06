Russell pakt pole in Canada, VCARB kondigt contractverlenging Tsunoda aan | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

George Russell was de grote verrassing op de zaterdag van de F1 Grand Prix van Canada. De Mercedes-coureur pakte de pole position op Circuit Gilles Villeneuve, nadat hij en Max Verstappen identieke rondetijden neerzetten. Russell legde uit het gevoel van vooraan staan gemist te hebben en dat de focus nu ligt op het binnenslepen van de overwinning. Verstappen was niet ontevreden met de tweede plek. De Limburger kon weinig ronden doen op de vrijdag vanwege een probleem met het elektrische gedeelde van de hybridekrachtbron. Helmut Marko gaf uitleg over wat daar precies gebeurde. Ook de rijdersmarkt stond centraal vandaag in Montreal. Red Bull-zusterteam VCARB kondigde aan dat Yuki Tsunoda ook in 2025 voor de renstal uit Faenza zal uitkomen. Verder is er meer bekend over de rijdersbezetting bij Haas en heeft James Vowles de complimenten uitgedeeld aan Carlos Sainz.

Red Bull Racing verklaart motorproblemen bij Verstappen in VT2

Red Bull-adviseur Helmut Marko onthult dat de motorproblemen bij Max Verstappen verder geen gevolgen hebben voor de rest van het raceweekend van de Nederlander. Zo liet het Oostenrijkse team voorafgaand aan het Grand Prix-weekend een nieuwe power unit achter in de RB20 installeren, maar ging het om een 'oude' motor, waar uiteindelijk de problemen in zaten. In gesprek met Motorsport.com onthult Marko dat het verdere verloop van het raceweekend van Verstappen niet in gevaar komt. "We moeten de motor nu uit de auto halen om de exacte oorzaak te vinden, maar het zit in ieder geval aan de elektrische kant van de motor. Nee, dit is geen nieuwe, maar een oude motor." Lees hier het hele artikel over de motorproblemen bij Max Verstappen in Canada.

'Bearman tekent bij Haas voor eerste volledige Formule 1-seizoen in 2025'

Nico Hülkenberg zal aan het eind van dit seizoen Haas verlaten. De coureur uit Emmerik aan de Rijn is binnen gehengeld door Audi dat vanaf 2026 Kick Sauber overneemt. Dat betekent dat Haas op zoek moest gaan naar tenminste één nieuwe coureur. De Daily Mail kwam eerder vanavond met het bericht dat de keuze van de Amerikaanse renstal is gevallen op Oliver Bearman. Het is nog niet bekend wanneer Haas het aanstellen van Bearman officieel maakt en ook is het nog niet bekend wie dan zijn teamgenoot wordt, want Kevin Magnussen loopt kans zijn zitje te verliezen. Onder andere Esteban Ocon, waarvan we al zeker weten dat hij niet meer voor Alpine zal uitkomen volgend jaar, zou een kandidaat zijn. Lees hier het hele artikel over de toekomst van Oliver Bearman en Haas.

Williams hoopt Sainz binnen te hengelen: "Aan hem om te beslissen"

Waar de volgende stap van Carlos Sainz zal zijn, dat zal moeten gaan blijken. Williams-teambaas James Vowles staat in ieder geval met open armen klaar om de Spanjaard te verwelkomen bij het team uit Grove, zo onthult de teambaas in Canada. "Eerst en vooral denk ik dat Carlos een uitzonderlijke coureur is. Hij is een coureur die races wint. En ik denk dat elk team bevoorrecht zou zijn om hem in hun organisatie te hebben. Maar meer dan dat valt er op dit moment niet te zeggen. Ja, niets meer dan dat." Toch gaat Vowles bij Sky Sports F1 nog een stapje verder en onthult hij concrete interesse: "De wereld is aan het veranderen en iemand als Carlos zou heel goed in ons grote geheel passen. Natuurlijk heeft hij de keuze of hij wil komen of niet. Dat is aan hem om te beslissen." Lees hier het hele artikel over James Vowles die ingaat op de geruchten rondom Carlos Sainz.

Tsunoda tekent officieel contractverlenging bij Red Bull-zusterteam VCARB

Yuki Tsunoda zal ook in 2025 uitkomen voor Visa Cash App RB, het zusterteam van Red Bull. Dit heeft de renstal uit Faenza bevestigd tijdens het weekend van de F1 Grand Prix van Canada. Tsunoda is de elfde coureur die een contract heeft voor 2025. De verlenging van de 24-jarige Japanner zou gaan om in ieder geval één seizoen. Het is nog niet bekend wie zijn teamgenoot wordt bij VCARB. "Ik ben erg blij om te blijven bij Visa Cash App RB en het geeft een goed gevoel dat mijn toekomst zo vroeg in het jaar al beslist is. Ik wil daarvoor iedereen bedanken bij Red Bull en Honda, die zo'n belangrijke rol spelen in mijn carrière en dat zullen blijven doen," liet de man uit Sagamihara weten. Lees hier het hele artikel over de contractverlenging van Yuki Tsunoda bij VCARB.

Russell pakt pole ten koste van Verstappen: 'Waarom kan ik Max niet verslaan?'

George Russell en Max Verstappen reden exact dezelfde rondetijd tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Canada, maar het is de Brit die morgen vanaf pole position mag beginnen aan de race. Russell kon zijn geluk niet op na afloop van de kwalificatie in Montreal. "Geweldig! Dit voelt zo goed", zo begint hij bij de gridinterviews. "Er is zo hard gewerkt in de fabriek en we zeiden het al in Monaco, dat we hoopten dat dit dé start van het seizoen zou zijn voor ons, en ik denk dat dat het geval is." De Brit kan niet wachten om morgen vanaf pole aan de Grand Prix te beginnen. "Ik heb dit gevoel gemist. Ik ben enthousiast over morgen. De eerste stap is nu gezet, maar nu moeten we uiteraard onze ogen houden op het behalen van de overwinning," zo sprak hij met een grote glimlach. Lees hier het hele artikel over de reactie van George Russell na de kwalificatie in Canada.

Verstappen na spectaculaire kwalificatie: "Zondag wordt het boeiend"

Max Verstappen reed tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Canada exact dezelfde tijd als George Russell, 1:12.000, maar omdat Russell de tijd eerder reed, start hij zondag vanaf pole position. Verstappen reageert op zijn kwalificatie. "Het is wat het is [P2]. Over het algemeen gezien hadden we nog steeds een prima kwalificatie. We hebben het dit weekend weer een beetje lastig gehad. Om dan op P2 te eindigen, dat kunnen we accepteren. Ik was daar voorafgaand aan de kwalificatie tevreden mee geweest. Dat het zo dicht in de buurt van elkaar zat, maakt het boeiend voor zondag." Wat was het verschil met Monaco twee weken geleden? "Het voelde goed in Monaco, maar het was ons circuit niet. Het gebeurde toen niet voor ons. Dit weekend hadden we weer geen goede aanloop naar de kwalificatie." Lees hier het hele artikel over de reactie van Max Verstappen na de kwalificatie in Canada.

