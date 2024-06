Max Verstappen reed tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Canada exact dezelfde tijd als George Russell, 1:12.000, maar omdat Russell de tijd eerder reed, start hij zondag vanaf pole position. Verstappen reageert op zijn kwalificatie.

Na de sessie blikt Verstappen terug op zijn kwalificatie en weekend tot nu toe, een weekend dat vrij moeizaam is verlopen tot op heden. "Het is wat het is [P2]. Over het algemeen gezien hadden we nog steeds een prima kwalificatie. We hebben het dit weekend weer een beetje lastig gehad. Om dan op P2 te eindigen, dat kunnen we accepteren. Ik was daar voorafgaand aan de kwalificatie tevreden mee geweest. Dat het zo dicht in de buurt van elkaar zat, maakt het boeiend voor zondag." Wat was het verschil met Monaco twee weken geleden? "Het voelde goed in Monaco, maar het was ons circuit niet. Het gebeurde toen niet voor ons. Dit weekend hadden we weer geen goede aanloop naar de kwalificatie."

Verstappen over F1 GP Canada

Voor de race op zondag denkt Verstappen dat het wel eens erg onvoorspelbaar kan gaan worden, gezien hoe dicht het veld bij elkaar zit en het weer dat zeer moeilijk te voorspellen is. "Ik denk dat het morgen een boeiend race kan worden met de banden, hoe die het gaan doen. Het weer wordt ook interessant. Hopelijk wordt het spectaculair." Gaat Verstappen aanvallen of rustig afwachten bij de start? "Daar ga ik nog over nadenken, heb ik nog niet besloten. Ik ben er niet zo gestrest over."

A dead heat in Qualifying 🥵 Max is on the front row in Montreal 👏



Result 🏁 RUS, Max P2 👏, NOR, PIA, RIC, ALO, HAM, TSU, STR, ALB. Checo P16.#F1 || #CanadianGP 🇨🇦 pic.twitter.com/5h7Q2lNUgS — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) June 8, 2024

