Dit is waarom Russell pole krijgt en niet Verstappen na exact dezelfde rondetijd in kwalificatie

George Russell heeft zijn tweede pole position uit zijn carrière verdiend tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Canada. Max Verstappen zette echter exact dezelfde rondetijd neer. Waarom krijgt de Red Bull-coureur dan niet de pole?

Het was een ontzettend spannende kwalificatie op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal. De gaten waren minimaal en dat zorgde voor een aantal verrassende resultaten. Voor het tweede achtereenvolgende raceweekend kwam Sergio Pérez niet uit Q1. Na Monaco was Verstappens teamgenoot, die eerder deze week zijn contractverlenging bij Red Bull Racing officieel maakte, wederom niet snel genoeg en ging samen met de Kick Saubers, Esteban Ocon en Nico Hülkenberg niet door naar Q2. Ook de Ferrari's stelden teleur. Charles Leclerc en Carlos Sainz hadden simpelweg de snelheid niet en voor het eerst sinds de Belgische Grand Prix van 2021 staan beide rode bolides niet in de top tien op de grid. Leclerc werd elfde en Sainz twaalfde.

Dead heat

In de derde en laatste kwalificatiesessie was het een gevecht tussen Verstappen, de VCARB-coureurs en de teams met de Mercedes-krachtbron. Tijdens de eerste run van Q3 was Russell het snelst met een rondetijd van 1:12.000. Lando Norris zat daar 0.021 seconden achter. De andere McLaren van Oscar Piastri had een tiende achterstand. Verstappen kwam niet verder dan de vijfde plek met een 1:12.358.

In de tweede run van Q3 was Verstappen de enige coureur die een verbetering kon vinden. Ook hij zette, net als Russell, een rondetijd neer van 1:12.000. Het is voor het eerst sinds de Europese Grand Prix van 1997 op Circuito de Jerez dat de twee snelste coureurs op de duizendste van een seconde exact dezelfde tijd klokken. 27 jaar geleden waren het zelfs drie coureurs die een zogeheten dead heat hadden: Jacques Villeneuve, Michael Schumacher en Heinz-Harald Frentzen.

Maar waarom heeft Russell de pole position en niet Verstappen? De rondetijden worden aangegeven tot de duizendste van een seconde, dus drie cijfers achter de komma. Het is niet zo dat de wedstrijdleiding kijkt naar het vierde cijfer achter de komma. Een dead heat wordt namelijk besloten door artikel 39.4.a.IV van het sportief reglement van de FIA. Daarin staat dat "als twee of meer coureurs identieke rondetijden rijden tijdens Q1, Q2 of Q3, dan wordt prioriteit gegeven aan degene die als eerste die tijd klokte". Omdat Russell eerder over de streep kwam met een 1:12.000 dan Verstappen, gaat de pole dus naar de Mercedes.

