Grote problemen voor Verstappen in Canada, Alonso de snelste man in nat Montreal | GPFans Recap

De vrijdag stond natuurlijk in het teken van de eerste dag van de Grand Prix van Canada op het Circuit Gilles Villeneuve in Canada, al werd het eigenlijk een dag om snel te vergeten. De eerste sessie viel eigenlijk door de regen volledig in het water, terwijl ook VT2 door de wisselende omstandigheden lastig was voor de teams en coureurs. Met name Max Verstappen kende bakken met problemen: de Nederlander moest al vroeg in de sessie zijn auto in de garabox parkeren. Dezelfde Verstappen sprak zich op vrijdag uit over een aantal belangrijke onderwerpen.

Dramatische VT2 en grote zorgen voor Verstappen, Alonso rijdt snelste tijd in Montreal

De tweede vrije training in Canada is een prooi geworden voor Fernando Alonso. Het werd een bijzondere sessie met wisselende omstandigheden, waarbij er vooral veel ogen gericht waren op Max Verstappen en Red Bull Racing. De wereldkampioen rook een brandlucht en had grote problemen met zijn bolide. Eigenlijk de gehele sessie stond Verstappen uiteindelijk in de pitstraat geposteerd, waardoor er zorgen aanwezig zijn richting de zaterdag. De hele samenvatting lezen van VT2 in Canada? Klik hier!

Verstappen over F1-reglementen voor 2026: "Straks ook met bananenschillen gooien?"

Max Verstappen heeft zich in aanloop naar de Grand Prix van Canada uitgelaten over de nieuwe F1-reglementen voor 2026 die gisteren werden gepresenteerd. De FIA deed gisteren de eerste richtlijnen uit de doeken en liet onder meer weten dat het welbekende DRS-systeem wordt vervangen door een Manual Override Mode. Verstappen weet nog niet zo goed wat hij hier van vindt. "Straks moeten we ook nog met bananenschillen gooien!", zegt hij lachend, met een serieuze ondertoon. Meer lezen over Max Verstappen zijn uitspraken over de nieuwe reglementen? Klik hier!

Norris ziet dominantie Verstappen afbrokkelen: 'En dat is mooi voor de fans'

Max Verstappen staat sinds 2021 eenzaam aan de top in de Formule 1, maar de laatste paar weken lijkt hij iets van zijn dominantie te hebben ingeleverd. Lando Norris ziet dit ook en noemt het een geweldige ontwikkeling. Ook denkt de coureur van McLaren dat de fans ervan genieten dat niet steeds "weer dezelfde" Verstappen als winnaar over de streep komt. Meer lezen over Lando Norris zijn uitspraken? Klik hier!

Verstappen schaart zich achter Hamilton: "Moet minimaal 100, 150 zijn"

Max Verstappen en Lewis Hamilton hebben niet altijd dezelfde zienswijze, maar over één onderwerp zijn ze het recentelijk wel eens geworden: het gewicht van de nieuwe Formule 1-auto's vanaf 2026 moet verder omlaag. De bolides worden wel lichter met de nieuwe reglementen, maar dit betreft slechts 30 kilogram. Verstappen is het volledig eens met de zevenvoudig wereldkampioen van Mercedes. "Het moet minimaal 100, 150 [kilogram, red.] zijn", zo is de Red Bull-coureur duidelijk. Meer lezen over Max Verstappen die het eens is met Lewis Hamilton? Klik hier!

Norris wijst favoriet aan in Canada: "Zij hebben beste totaalpakket op dit circuit"

Lando Norris (24) hoopt tijdens de Grand Prix van Canada wederom een gooi te kunnen doen naar de overwinning. De coureur van McLaren wil zich maar wat graag definitief in de titelstrijd mengen, maar weet ook dat er in Canada meerdere gegadigden zijn voor de winst. Als hem gevraagd wordt om een favoriet aan te wijzen, gaat zijn stem niet richting Red Bull Racing en Max Verstappen. Meer lezen over Lando Norris die de favoriet voorspeld in Canada? Klik hier!

