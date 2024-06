De tweede vrije training in Canada is een prooi geworden voor Fernando Alonso. Het werd een bijzondere sessie met wisselende omstandigheden, waarbij er vooral veel ogen gericht waren op Max Verstappen en Red Bull Racing. De wereldkampioen rook een brandlucht en had grote problemen met zijn bolide.

Nadat de eerste vrije training van de dag eigenlijk volledig in het water viel door de grote bakken regen op het Circuit Gilles Villeneuve, was het voor de teams en coureurs te hopen dat we in VT2 wél de nodige kilometers konden gaan maken. Aan het begin van de sessie was het echter weer afwachten geblazen in Montreal. Het leek eigenlijk net wat te nat om fatsoenlijk op de slicks te rijden, terwijl het eigenlijk weer te droog was om de intermediates onder de bolides te schroeven. Bovendien wisten we dat de kans op regen aan het begin van de sessie op honderd procent lag, dus lag er nog het nodige in het verschiet.

Artikel gaat verder onder video

Snellere tijden

Al snel begon het alweer licht te regenen. Veel coureurs waren direct het circuit op gegaan, maar al vrij snel zagen we bijvoorbeeld Max Verstappen alweer zijn run afblazen om naar binnen te duiken. Bij het team van Ferrari was er bovendien kort een opmerkelijk moment. Charles Leclerc was naar buiten gestuurd op de intermediates, maar het circuit was door de FIA helemaal niet nat verklaard, waardoor het gebruik van die band helemaal niet toegestaan is. Daardoor kwam Ferrari samen met de winnaar van de vorige race meteen onder de loep te liggen en wist de Italiaanse renstal weer mogelijk een flater aan de pitmuur te slaan. Daar wordt later nog uitspraak over gedaan.

Nadat Pierre Gasly op de boardradio liet horen dat het steeds beter toeven was op de baan, ging vrijwel iedereen naar buiten om inderdaad op de softs een aantal tijden op het bord te rijden. Nadat de Fransman zelf met een 1:20.789 de snelste tijd wist te pakken, was hij het even later zelf weer die rapporteerde dat het nu toch wel weer wat harder begon te regenen op het Circuit Gilles Villeneuve. Even later zagen we mannen als Alonso en Daniel Ricciardo echter tóch nog onder de tijd van Gasly door duiken. Later zagen we echter dat het toch weer harder begon te regenen en dus doken veel coureurs na iets meer dan een kwartier naar binnen.

Grote problemen Verstappen

Later bleek dat de regen toch niet echt door kont zetten en dus kon er weer door iedereen gereden worden op de baan, waarbij Charles Leclerc met een 1:16.566 op de mediums de snelste tijd van dat moment wist te rijden. Even later was het schrikken geblazen voor Verstappen en het team van Red Bull Racing. De Nederlandse coureur rapporteerde een brandlucht in zijn auto en de Red Bull-coureur dook meteen de pits in om zijn wagen te laten onderzoeken door het team. In latere beelden van de wereldkampioen zagen we inderdaad wat rook uit zijn RB20 komen. Het lint ging om de auto en direct werd er door de monteurs gekeken wat er aan de hand was bij de Nederlander.

Vervolgens zagen we binnen de Red Bull-box dat er driftig gesleuteld werd aan de wagen van Verstappen, waarbij er zelfs even een slijptol eraan te pas kwam. Een opmerkelijk gezicht. Het gebeurde allemaal - gelukkig voor de regerend kampioen - op een moment dat het harder was gaan regenen in Canada, waardoor alle coureurs net als Verstappen in de pitstraat stonden. Terwijl de geplaagde Esteban Ocon op de intermediates naar buiten ging om even wat rondjes te rijden, zagen we hoe de Red Bull-coureurs zich formeerden voor de auto van Verstappen, waardoor het voor de buitenwereld en camera's lastig was om te zien wat er allemaal aan de hand was bij Verstappen. Een opmerkelijk gezicht.

Alonso het snelste

Later bleken de problemen van Verstappen in de ERS te zitten en was daar in ieder geval voorlopig duidelijkheid over. Ondertussen ging de actie op de baan verder met een aantal coureurs die besloten om naar buiten te gaan op de inters en dat leverde nog een aantal hachelijke momenten op. Zo was het Lando Norris die net voor de laatste bocht rechtdoor schoot, terwijl Leclerc even spinde in de hairpin. Opmerkelijk genoeg waren de ogen vooral op Verstappen zijn pitbox gericht. Daar werd hard gewerkt aan de wagen van de Nederlander, maar echt van harte leek het niet te gaan op de beelden. Voorlopig nog allesbehalve een gunstig weekend voor de kampioen van vorig jaar.

Uiteindelijk was het onderaan de streep Alonso die de snelste tijd op de klokken reed met een 1:15.810. Het waren George Russell en Lance Stroll die achter hem in zijn kielzog wisten te eindigen. Hoeveel we precies kunnen leren van deze sessie, valt nog te bezien. Uiteindelijk werd het in ieder geval een dramatische sessie voor Verstappen en Red Bull, veel werk aan de winkel voor de Nederlander die op P18 eindigt.

Gerelateerd