In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag liet Marc Priestley weten dat Max Verstappen serieuze gesprekken voert met Mercedes voor een stoeltje in 2026 en dat er op de achtergrond tevens nog veel aan de hand is rondom Christian Horner en de beschuldigingen. Verder verklaarde Max Verstappen hoe McLaren het gat heeft weten te dichten en lijkt Alpine een controversiële beslissing te hebben genomen door Flavio Briatore weer een baan in F1 te geven. Dit is de GPFans Recap van 29 mei.

Artikel gaat verder onder video

'Verstappen in 2026 naar Mercedes steeds waarschijnlijker'

Marc Priestley, voormalig F1-monteur van Mercedes en nu vooral actief als analist rondom raceweekenden in de Formule 1 met veel connecties in de paddock, weet zeker dat de interesse tussen Max Verstappen en Mercedes wederzijds is. Priestley zegt dat volgens zijn informatie de kans steeds groter wordt dat Verstappen vanaf 2026 coureur van Mercedes gaat worden en dat de gesprekken steeds concreter worden. Meer lezen over de toekomst van Max Verstappen? Klik hier!

'Alpine haalt Flavio Briatore terug naar de Formule 1 ondanks Crashgate-schandaal'

Alpine, dat de afgelopen jaren meer negatief dan positief nieuws naar buiten heeft moeten brengen, zou op het punt staan om Flavio Briatore terug te laten keren in de Formule 1. De Italiaan verdween in 2009 uit de sport nadat bekend werd dat hij een hoofdrol had gespeeld in het roemruchtige Crashgate-schandaal waar ook Briatore bij betrokken was. Meer lezen over de toekomst van Briatore in de Formule1? Klik hier!

'Belastingontduikers' Verstappen en Hamilton besproken bij Makkelijk Scoren

De Grand Prix van Monaco vond afgelopen weekend plaats en dit is voor veel mensen altijd reden genoeg om het belastingvoordeel van de sporters die in Monaco wonen te bespreken. Max Verstappen, Lewis Hamilton en Nyck de Vries wonen allemaal in het Prinsendom, waar afgelopen weekend de race gewonnen werd door Charles Leclerc. Makkelijk Scoren besloot onder meer Verstappen en Hamilton eens aan bod te laten komen. Meer lezen over wat het programma over Hamilton, Verstappen en nog meer sporters te zeggen had? Klik hier!

Verstappen legt uit waar 'inhaalslag' McLaren op Red Bull Racing vandaan komt

Max Verstappen moet zelf ook concluderen dat naast Ferrari ook McLaren nu een concurrent is. De Nederlander zegt dat McLaren de stap richting Red Bull Racing lijkt te hebben gezet, een beeld dat vooral een beetje is ontstaan uit de circuits waar de Formule 1 de afgelopen races heeft afgewerkt. Meer lezen over wat Verstappen over McLaren te zeggen heeft? Klik hier!

Windsor ziet maar één reden voor vertrek Verstappen bij Red Bull

Peter Windsor stelt dat de enige reden voor Max Verstappen om bij Red Bull Racing te vertrekken, het vertrek van ontwerper Adrian Newey is. Verder ziet de voormalig team- en sponsormanager in F1 geen enkele reden waarom Verstappen weg zou willen bij zijn huidige team. Meer lezen over de voornaamste reden waarom Verstappen weg zou willen bij Red Bull Racing? Klik hier!

Gerelateerd