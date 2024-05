Social media klaagt steen en been na race Monaco: 'Net zo saai als winnende Verstappen'

De Grand Prix van Monaco was misschien wel de meest slaapverwekkende F1-race van het 2024-seizoen tot dusver. Althans, die indruk krijg je wel als je een rondje maakt over het internet. Ook het feit dat Max Verstappen op hagelnieuwe banden niets kon uitrichten tegen George Russell wordt nadrukkelijk benoemd. "Het is geen race als niemand kan inhalen", zo klinkt het.

Er zullen ongetwijfeld uitzonderingen zijn, maar menigeen zal toch concluderen dat de Grand Prix van Monaco niet de meest opwindende van dit seizoen was. Het welbekende treintje rijden was ook in de 2024-editie weer veelvuldig terug te zien. Ja, de beginfase - met de lekke band van Carlos Sainz en de enorme crash tussen Kevin Magnussen en Sergio Pérez - gaf even hoop op een spectaculaire wedstrijd, maar daar was na de herstart niets meer van terug te zien. De meeste F1-coureurs deden zelfs niet eens een poging iemand in te halen, omdat dit te veel van hun banden zou vragen. Het merendeel wilde de race verder uitrijden zonder pitstop en dat kwam de spanning in de wedstrijd niet ten goede. Op social media wordt dan ook flink geklaagd en sommigen roepen de Formule 1 zelfs op de race van de kalender te verwijderen.

Social media niet te spreken over "saaie" GP van Monaco

GPFans maakte een rondje op X, het voormalig Twitter, en zag dat veel fans met frustratie naar de optocht in Monte Carlo hebben zitten kijken. Ook de naam van Verstappen kwam veelvuldig voorbij in de reacties. "Dit is de meest saaie race geweest, maar toch kijk ik liever hier naar dan dat ik moet zien hoe Verstappen iedere race wint", zo schrijft iemand. Ook Verstappen zelfde noemde de Grand Prix na afloop "saai" en daar sluit menigeen zich bij aan. "Eén van de zeldzame keren dat ik het eens ben met Verstappen. De Monaco GP is de meeste saaie race met grote afstand. Het is misschien nog wel saaier dan de F4. Please, schrap deze race", zo klinkt het.

Grand Prix Monaco net zo saai als winnende Verstappen

En dat verwijderen van Monaco van de kalender zien we vaker terugkomen in de comments. Mensen lijken helemaal klaar te zijn met het feit dat er gewoonweg niet ingehaald kan worden in de nauwe straten van het prinsdom. "Als Verstappen zelfs Russell niet voorbij kan met banden waarin 50 ronden verschil zit, misschien wordt het dan tijd Monaco van de kalender te verwijderen. Het is geen race als niemand kan inhalen", zo wordt er uiterst kritisch over de race gesproken. "We praten veel over hoe saai het is dat Verstappen races wint, maar Monaco-races komen extreem dicht in de buurt van dat niveau", aldus een ander.

Hieronder een greep uit de reacties:

I can live with the race being boring given it's not Verstappen dominating out front #F1 #MonacoGP — Jessica (@jessica10510) May 26, 2024

We talk about how boring Verstappen winning races is but Monaco races by far is extremely close to being on the same level #F1#MonacoGP — Flawless Sports (@Flawless_Sports) May 26, 2024

I prefer this over those boring verstappen wins Congratulations to Leclerc for winning his home GP!!!🏁🏆👏🏿👏🏿👏🏿#MonacoGP — Ace 🎞️🎭🎬 🇿🇲 (@Chiti45g) May 26, 2024

This has been the most boring F1 race in 10 years. If Verstappen can't even pass russel with a 50 lap tyre diff... Might be time to remove Monaco from the calender. It's not a race if no one can pass.#monacogp — Rainer Gevers (@RainerGevers) May 26, 2024

One of the rare times when I agree with Verstappen#MonacoGP is the most boring #F1 race by far. It is more boring than F4 maybe



Why does @fia think this race will excite fans and is the best face of F1? Even the commentators struggle to say new things



Please scrap this race! https://t.co/JNLv2nIhpX — P (@bisprad) May 26, 2024

This has been the most boring race but I would still rather watch this then seeing verstappen win every race #MonacoGP — Daniel Bright (@beingdanbright) May 26, 2024

And people say it's boring when Verstappen leads a race. #MonacoGP — virgil_4 (@_virgil4_) May 26, 2024

If Verstappen wins it is boring? Well, this was also really exciting...#MonacoGP #F1 — Jack Forest (@JackForrest1978) May 26, 2024

