Bij de start van de Grand Prix van Monaco ging het gruwelijk mis tussen Sergio Pérez en Kevin Magnussen. Laatstgenoemde raakte de Red Bull aan de achterkant, waardoor beide heren hard crashten. Ook Nico Hülkenberg, die daar vlak achter reed, raakte betrokken bij het ongeluk. De stewards hebben het incident bijzonder snel beoordeeld en komen met een opvallende beslissing.

De start is altijd chaotisch in de nauwe straten van Monte Carlo. Het circuit is eigenlijk te smal voor de huidige generatie F1-auto's en daardoor is iedere centimeter cruciaal als je wiel aan wiel gaat. Pérez en Magnussen ondervonden dit aan de levende lijve, toen de Haas met zijn linker voorband op de rechter achterband van de Red Bull terechtkwam. Pérez spinde en klapte hard in de muur. Ook Magnussen maakte een flinke klapper en dat gold eveneens voor teamgenoot Hülkenberg, die niet tijdig kon afremmen om een incident bij zichzelf te voorkomen. Het resultaat was een enorme ravage en alle drie de coureurs vielen noodgedwongen uit. De stewards namen het incident direct onder de loep en dat betekende ogenschijnlijk slecht nieuws voor Magnussen, die op de rand staat van een schorsing.

Artikel gaat verder onder video

No further investigation na crash Magnussen en Pérez

De stewards van de FIA kwamen echter met een opmerkelijke beslissing. Al vrij snel lieten ze weten dat er no further investigation zou worden toegepast. Een opvallende keuze, want het leek erop dat Magnussen toch wel degelijk in de fout ging. In de studio bij Viaplay kon analist en oud F1-coureur Giedo van der Garde zijn oren niet geloven dat de stewards de enorme crash links lieten liggen. "Waaaaat??? Meen je niet. Nee, dat geloof ik niet", zo klonk het vol verbazing. "Dan komt hij [Magnussen, red.] echt goed weg!"

Magnussen kan opgelucht adem halen

En dat Magnussen goed weg komt, dat klopt. De Deen stond namelijk qua verzamelde strafpunten op de rand van een schorsing. Als hij schuldig was bevonden aan deze crash, dan had hij vrijwel zeker voldoende strafpunten verzameld om geschorst te worden voor de eerstvolgende Grand Prix in Canada. Dit gebeurt nu dus niet, en dat betekent Magnussen opgelucht adem kan halen.

Gerelateerd