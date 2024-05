De wedstrijdleiding heeft tijdens de F1 Grand Prix van Monaco het contact tussen de twee Alpines onderzocht. Esteban Ocon schakelde zichzelf uit op het voorwiel van Pierre Gasly en is vervolgens door de FIA bestraft.

De wedstrijd op de straten van Monte Carlo werd stilgelegd vanwege een zware crash achterin het veld waarbij Sergio Pérez en de twee Haas-bolides van Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg betrokken raakte. Net voordat er met de rode vlaggen werd gezwaaid, probeerde Ocon een inhaalactie te plegen op Gasly. Dat deed hij bij Portier, de krappe rechterbocht voor de tunnel. Bij het uitkomen raakte het linkerachterwiel van Ocon het rechtervoorwiel van Gasly. De laatstgenoemde schreeuwde over de boardradio: "Waarom probeerde hij mij aan te vallen?" De ophanging van Ocon brak af en hij kon niet meedoen bij de hervatting van de race.

Straf en consequenties

Het gaat van kwaad tot erger voor Ocon, want hij is ook nog als schuldige aangewezen voor de crash. De stewards hebben hem een tijdstraf van tien seconden gegeven, maar aangezien hij is uitgevallen zal dat een gridstraf van vijf posities worden voor de Grand Prix van Canada. Daarnaast heeft hij twee strafpunten op zijn superlicentie gekregen. Op social media verontschuldigde de Fransman zich en gaf toe dat het zijn fout was. Teambaas Bruno Famin was niet onder de indruk van de actie van Ocon. "Estebans aanval was compleet onnodig. We zullen met consequenties komen, daar gaan we meteen over beslissen," zo liet hij weten aan de media in Monaco waar ook GPFans aanwezig is.

