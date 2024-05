Vettel legt zich neer bij toekomst zonder F1, 'Mercedes sluit deur voor Sainz' | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Sebastian Vettel organiseerde tijdens de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna een eerbetoon aan Roland Ratzenberger en Ayrton Senna. We konden hem eindelijk weer achter het stuur van een Formule 1-bolide zien, om precies te zijn de McLaren van 1993. Maar een terugkeer in de koningsklasse lijkt onwaarschijnlijk. De viervoudig wereldkampioen legt zich erbij neer dat een tweede kans in de Formule 1 er niet meer in zit. Teams zijn nog steeds op zoek naar nieuwe coureurs in dit silly season, zo zouden Esteban Ocon en Yuki Tsunoda kanshebbers zijn bij Haas en heeft Mercedes de deur gesloten voor Carlos Sainz, nog steeds wachtend op Max Verstappen. Verder heeft de Schumacher-familie een schadevergoeding gekregen, gaat het kostenplafond naar verluidt omhoog vanaf 2026 en onthult Helmut Marko waarom Verstappen snelheid verloor in de slotfase in Imola.

Artikel gaat verder onder video

'Budgetcap vanaf 2026 flink omhoog, onvrede over toevoegen zwangerschapsverlof'

De budgetcap is inmiddels een paar jaar onderdeel van de Formule 1, waarbij het na een rommelig begin inmiddels een begrip is geworden waar veel teams tevreden over zijn. Vanaf 2026 lijkt er echter wat te gaan veranderen aan de regels omtrent de budgetcap, waarbij het vooral over de limiet zelf gaat. Motorsport.com wist vandaag te melden dat de budgetcap, die momenteel 135 miljoen dollar is, vanaf 2026 omhoog zou gaan naar 220 miljoen dollar. Dat is flinke toename van bijna honderd miljoen dollar. Dit komt vooral omdat het de bedoeling is dat er meerdere dingen onder de budgetcap gaan vallen, waardoor het bedrag logischerwijs dus ook omhoog gaat. Denk hierbij aan kapitaaluitgaven, maar ook aan personeelskosten en uitzonderingen daarop. Lees hier het hele artikel over nieuwe reglementen omtrent het kostenplafond.

'Haas speelt grote rol in silly season, Ocon en Tsunoda kandidaten voor zitjes'

Haas is bezig aan haar negende seizoen in de koningsklasse. Ze hebben nog nooit een podium gescoord en we hebben ze altijd in het midden- of het achterveld gezien. Vergeleken met vorig jaar doet de renstal die sinds januari onder leiding staat van Ayao Komatsu, het dit seizoen wel wat beter. Ze zijn Kick Sauber, Williams en Alpine voorbijgestoken in de pikorde en, als ze in de komende races even goed presteren als in de eerste zeven wedstrijden van het wereldkampioenschap, zullen ze ook meer punten bij elkaar sprokkelen dan in 2023. Omdat Nico Hülkenberg naar Audi vertrekt, heeft Haas tenminste één nieuwe coureur nodig. Daarnaast is de toekomst van Kevin Magnussen nog alles behalve zeker. Naast het jonge talent Ollie Bearman zijn er twee rijders die al op de grid staan, die kanshebbers zouden zijn bij Haas: Esteban Ocon en Yuki Tsunoda. Lees hier het hele artikel over de rijdersbezetting bij Haas.

Marko onthult waarom Verstappen snelheid verloor in Imola: "Gelukkig maakte Norris foutjes"

Helmut Marko heeft laten weten dat het voor hem niet als een verrassing kwam dat Lando Norris het gat naar Max Verstappen kon dichtrijden tijdens de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna. De hoofdadviseur van Red Bull Racing was opgelucht toen Norris foutjes begon te maken. "Het verbaast me niet dat het Norris lukte om een inhaalslag te maken op Verstappen," begon Marko tegenover de Italiaanse tak van Motorsport.com. "We zagen namelijk al na twee à drie ronden dat de temperatuur van de harde band aan het zakken was. De banden van Max zaten niet in de goede window om te kunnen gebruiken. In de slotfase maakte ik me wel zorgen, omdat Max foutloos aan het rijden was." De hoofdadviseur doelde erop dat Norris meer op de limiet kon rijden dan Verstappen. Echter, de McLaren-coureur ging daar soms net overheen. Lees hier het hele artikel over Helmut Marko die terugblikt op de Grand Prix van Emilia-Romagna.

Familie Schumacher krijgt flinke schadevergoeding na nep-interview van Duits magazine

Die Aktuelle pakte in april 2023 groots uit met een 'wereldsensatie' en een 'ongelooflijk' interview met niemand minder dan Michael Schumacher op de voorpagina. Het zou de eerste keer zijn dat hij had gesproken sinds een ernstig skiongeluk in 2013, maar het Duitse roddeltijdschrift bleek gebruik te hebben gemaakt van Character.ai, een AI waarbij beroemdheden zogenaamd vragen beantwoorden. Een woordvoerder van de familie Schumacher bevestigde toendertijd tegenover ESPN dat er juridische stappen ondernomen zouden worden. Het ontslag van de hoofdredacteur en excuses van de uitgever zouden niet genoeg zijn geweest, want de arbeidsrechtbank van München heeft uitspraak gedaan dat Funke een schadevergoeding van €200.000, zo weet Übermedien te melden. Lees hier het hele artikel over de uitspraak van de aanklacht van de Schumacher-familie.

Vettel lijkt zich neer te leggen bij toekomst zonder F1: "Ik heb er vrede mee"

Voor Sebastian Vettel is een terugkeer in F1 voorlopig van tafel, vooral omdat de Duister ziet dat F1 en 'de andere dingen die hij doet' lastig te combineren zijn. Vettel kan er inmiddels echter 'prima mee leven', zo zegt hij zelf. Tegenover Channel 4, geciteerd door RaceFans, zegt Vettel dat hij zich erbij neer heeft gelegd dat een terugkeer er niet in zit. "Ik geniet van mijn tijd, vooral met de kinderen. Natuurlijk mis ik de Formule 1 op dagen als deze, als de zon schijnt, de mensen hier zijn, volle bak. Ik wil eigenlijk in een competitieve auto zitten en gewoon op de grid aanwezig zijn." Lees hier het hele artikel over Sebastian Vettel.

Sky Sports: 'Mercedes sluit deur voor Sainz, Red Bull en Audi nog enige opties'

Carlos Sainz is nog steeds opzoek naar een stoeltje voor het Formule 1-seizoen van 2025. Volgens Sky Sports heeft Mercedes inmiddels de deur gesloten voor de Spanjaard. De Zilverpijlen zouden nog steeds wachten op Max Verstappen. "Wat ik over hem kan zeggen is dat hij niet naar Mercedes gaat," begon Craig Slater vanuit Monaco. "Dat is mij vrij duidelijk geworden. Het is niet zo dat Mercedes niet respecteert wat hij kan doen en heeft gedaan in F1, maar ze willen gewoon hun tijd nemen. Ze wachten op Max Verstappen om te zien of hij beschikbaar wordt en zo niet, dan ligt Kimi Antonelli, de jonge Italiaan die in augustus achttien wordt, op koppositie om het stoeltje te krijgen. Carlos Sainz begrijpt dat ze geen beslissing gaan maken in een tijdsbestek waar hij comfortabel mee is. De ogen van Sainz en zijn vertegenwoordigers zijn gericht op het tweede Red Bull-zitje naast Verstappen." Lees hier het hele artikel over de toekomst van Carlos Sainz.

Gerelateerd