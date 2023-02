Lars Leeftink

Volgens Andrew Shovlin, Trackside Engineering Director van Mercedes, heeft het team zaterdag positieve vooruitgang geboekt na het crisisberaad en de overuren van vrijdagavond.

In het persbericht van Mercedes laat Shovlin weten dat het harde werk van de vrijdagavond en nacht zijn vruchten heeft afgeworpen. "We lijken vooruitgang te hebben geboekt; beide coureurs vonden dat de auto vandaag veel beter presteerde in alle omstandigheden. Het is duidelijk dat we nog moeten werken aan de snelheid van de auto, maar vandaag hebben we een veel duidelijker beeld gekregen van waar we onze inspanningen op moeten richten. We zullen de tijd voor volgend weekend gebruiken om de gegevens die we hebben verzameld door te nemen en proberen er wat betere rondetijden uit te halen."

Waren de coureurs het met Shovlin eens? Lewis Hamilton zag wel wat verbetering. "Het zijn een paar interessante dagen geweest hier in Bahrein. Er is veel ontdekt en het hele team heeft het benaderd met dezelfde mentaliteit: hard werken, niet zelfgenoegzaam zijn en gefocust blijven. We zijn nog niet helemaal waar we willen zijn, maar dit is op zich een goede basis om vanuit te starten. We weten niet waar we volgende week staan, maar we blijven positief en blijven maximaal pushen."

George Russell deelt de mening van zijn teamgenoot, die hij vorig jaar qua puntenaantal in het kampioenschap versloeg. "We hadden vandaag een veel positievere dag. We hebben een stap vooruit gezet en vooruitgang geboekt na de problemen van gisteren. Ik denk dat we de auto in de loop van de tests hebben verbeterd en dat we de bolide vandaag veel beter 'in de wedstrijd' hebben gekregen. Er is nog genoeg werk te doen, maar we komen beter in vorm voor volgende week en de weken daarna."

