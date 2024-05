We zitten om 13:30 uur Nederlandse tijd klaar voor de eerste vrije training op het Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari. De Grand Prix van Emilia-Romagna is de zevende ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2024. De wedstrijd zal voor de 31e maal gehouden worden in het pittoreske Imola en voor de vierde keer als de Grand Prix van Emilia-Romagna. Het is met een temperatuur van 24°C en wat zonneschijn prima weer. Daarnaast is de kans op regen niet meer dan 10%. De eerste vrije training voor de eerste Grand Prix van Emilia-Romagna gaat bijna van start. Wie gaat de snelste tijd pakken? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

