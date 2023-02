Vincent Bruins

Vrijdag 24 februari 2023 19:21 - Laatste update: 19:25

Nyck de Vries kan tevreden terugblikken op een probleemloze tweede testdag op Bahrain International Circuit. De AlphaTauri-coureur kwam 74 maal over start-finish en legde daarmee precies 400 kilometer af. De Vries zette de vierde tijd neer, nadat hij zes tienden van een seconde langzamer was dan de Alfa Romeo van Zhou Guanyu.

De Nederlander nam de middagsessie vandaag op zich, nadat teamgenoot Yuki Tsunoda maar liefst 85 ronden wist af te leggen in de ochtendsessie. Samen kwamen de coureurs van de Italiaanse renstal uit op 159 ronden, het meeste van welk team dan ook vandaag. Logan Sargeant reed 154 ronden voor het team van Williams.

Moeilijk om te zeggen

"Het was wederom een positieve dag, ook al hadden we een rode vlag. De sessie werd geneutraliseerd, maar we zijn er toch in geslaagd om door ons programma te komen," aldus De Vries over de rode vlag die werd veroorzaakt door de Mercedes van George Russell. De W14-bolide kwam stil te staan met hydraulische problemen halverwege de middagsessie. "We hebben een aantal dingen kunnen testen, dus als we het hebben over de dag zelf, dan zijn we tevreden, maar qua waar we staan is het moeilijk om te zeggen. We hebben morgen nog een testdag, dus hopelijk kunnen we dan alles afmaken om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op de race."

Productieve testdag

Ook technisch directeur Jody Egginton was tevreden: "Over het algemeen hadden we een zeer productieve testdag. De auto was erg betrouwbaar, waardoor we 159 ronden konden afleggen zonder noemenswaardige problemen. Nyck nam het stokje over [van Tsunoda] in de middag en de focus lag op de aerodynamica, het uitproberen van een aantal grote dingen van de setup waar we normaal gesproken niet de kans voor zouden krijgen in de vrije trainingen. Nyck boekte vervolgens veel vooruitgang met een aantal runs op nieuwe banden tegen het einde van de dag, waarbij hij steeds betere rondetijden vond en op elke set weer verbeterde, wat geweldig was om te zien."

