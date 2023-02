Verstappen snelste op eerste testdag, 'Stroll heeft beide polsen gebroken' | GPFans Recap

Vincent Bruins

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De eerste dag van de wintertest op Bahrain International Circuit zit erop. Max Verstappen wist de snelste tijd te klokken en was tevreden na een probleemloze dag waarin hij de meeste kilometers wist af te leggen. Landgenoot Nyck de Vries die dit jaar zal uitkomen voor AlphaTauri, maakte ook een productieve dag mee. Voorafgaand aan de ochtendsessie bracht Lewis Hamilton nog even een bezoekje aan Red Bull Racing om de nieuwe RB19 van dichtbij te bekijken. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur heeft afgelopen winter op de achtergrond al een aantal veranderingen binnen het team doorgevoerd, waaronder het vervangen van de hoofdstrateeg. Volgens de Braziliaanse media heeft Lance Stroll beide polsen gebroken. In een exclusief gesprek met GPFans sloot Stoffel Vandoorne uit hem te vervangen bij Aston Martin, mocht de Canadees niet op tijd voor de seizoensopener hersteld zijn van zijn verwondingen.

Hamilton grijpt zijn kans en brengt 'inspectiebezoekje' aan RB19 van Verstappen

Red Bull Racing wist haar échte RB19 tot vlak voor het begin van de eerste testdag in Bahrein geheim te houden. Maar toen de bolide vanochtend voor het eerst in levende lijve te zien was, greep Lewis Hamilton zijn kans om het nieuwe wapentuig van Max Verstappen grondig te inspecteren. De Brit bleek echter niet de enige die bovengemiddelde interesse had voor de auto van de concurrent, want even later kwamen ook onder meer Valtteri Bottas en Kevin Magnussen even een kijkje nemen. Meer lezen? Klik hier!

'Vasseur hakt knoop door en vervangt hoofdstrateeg Ferrari'

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur heeft op de achtergrond al een aantal veranderingen binnen het team doorgevoerd. De Fransman heeft hoofdstrateeg Inaki Rueda namelijk vervangen door Ravin Jain, zo meldt Corriere.it. Daarmee hoopt de nieuwe teambaas van de Scuderia een herhaling van vorig jaar te voorkomen. De 28-jarige Jain zal vanaf het nieuwe seizoen verantwoordelijk worden voor de tactische keuzes van de Italianen tijdens de Grand Prix-weekenden. Meer lezen? Klik hier!

Aston Martin-reservecoureur Vandoorne sluit invalbeurt voor Stroll uit

Het is nog even onduidelijk of Lance Stroll op tijd hersteld is van zijn fietsongeluk om te gaan starten tijdens de Grand Prix van Bahrein. Aston Martin geeft maar weinig prijs over de huidige gezondheid van de Canadees en heeft nog niet aangegeven wie er mogelijk gaat invallen voor Stroll. Tijdens de testdagen heeft het team ervoor gekozen om Felipe Drugovich naar voren te schuiven als vervanger. In een exclusief gesprek met GPFans gaat Vandoorne in op de vraag of hij mogelijk kan invallen voor de Canadees. Meer lezen? Klik hier!

'Stroll heeft beide polsen gebroken en is aan één geopereerd'

Maandag kwam het nieuws naar buiten dat Lance Stroll de testdagen in Bahrein moest missen. Hij vertelde dat hij een ongeluk had meegemaakt, terwijl hij aan het trainen was op zijn fiets, ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Aston Martin is het herstel van Stroll per dag aan het beoordelen in aanloop naar de Grand Prix van volgende week. Volgens Mariana Becker van BandSports die in de paddock van Bahrain International Circuit is, heeft Stroll beide polsen gebroken. Hij zou naar verluidt al wel aan één pols geopereerd zijn. Meer lezen? Klik hier!

Tevreden Verstappen blikt terug op eerste testdag: "Veel rondjes en geen problemen"

Max Verstappen heeft teruggeblikt op een succesvolle eerste testdag in Bahrein. De Nederlander eindigde op de eerste plaats en hield onder meer Fernando Alonso achter zich op een dag waarin hij tijdens zowel de ochtendsessie als de middagsessie in actie kwam. Volgens de tweevoudig wereldkampioen zijn belangrijke onderdelen zoals tractie en de snelheid en balans in langzame bochten de punten waar Red Bull zich zeker nog op gaat focussen: "Daar werken we aan. Alleen dit is natuurlijk nog maar één circuit en staan er op de kalender heel veel verschillende banen, waar je ook verschillende dingen voor nodig hebt. Daardoor moeten we het stap voor stap bekijken." Meer lezen? Klik hier!

De Vries over eerste testdag: "Positieve dag qua betrouwbaarheid en uitvoering"

Nyck de Vries kwam donderdagmiddag in actie tijdens de eerste testdag in Bahrein en kende een succesvolle en productieve dag. Het eindresultaat was P13, maar over de dag zelf is de Nederlander tevreden: "We hadden een positieve dag qua betrouwbaarheid en uitvoering. De omstandigheden waren behoorlijk uitdagend, met de hoge temperaturen en sterke wind, maar de situatie was voor iedereen gelijk. We hebben ons programma afgewerkt en zijn verder gegaan met het leren kennen van de auto en het verzamelen van zoveel mogelijk data." Meer lezen? Klik hier!

