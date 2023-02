Hamilton grijpt zijn kans en brengt 'inspectiebezoekje' aan RB19 van Verstappen

Jeen Grievink

Donderdag 23 februari 2023 09:08 - Laatste update: 09:36

Red Bull Racing wist haar échte RB19 tot vlak voor het begin van de eerste testdag in Bahrein geheim te houden. Maar toen de bolide vanochtend voor het eerst in levende lijve te zien was, greep Lewis Hamilton zijn kans om het nieuwe wapentuig van Max Verstappen grondig te inspecteren.

Tijdens de officiële car launch onthulde Red Bull enkel de nieuwe livery voor komend seizoen. Toen het team vervolgens een shakedown organiseerde op het circuit van Silverstone, deed het dit achter gesloten deuren. Men deed er alles aan om de RB19 zo lang mogelijk geheim te houden voor de concurrentie. Pas vanochtend, vlak voor aanvang van de eerste testdag, was de échte auto in volle glorie te aanschouwen. Dit zorgde voor de nodige interesse van buitenaf, ook vanuit de concurrentie. Zo was Hamilton er als de kippen bij om het nieuwe speeltje van concurrent Verstappen aan een grondige inspectie te onderwerpen.

Artikel gaat verder onder video

Hamilton inspecteert grondig nieuwe RB19 van Verstappen

Hamilton verscheen als één van de eersten bij de nieuwe auto van Red Bull om deze eens even goed te bekijken. De Brit bleek echter niet de enige die bovengemiddelde interesse had voor de auto van de concurrent, want even later kwamen ook onder meer Valtteri Bottas en Kevin Magnussen even een kijkje nemen. Het 'inspectiebezoekje' van bovengenoemde coureurs werd op de gevoelige plaat vastgelegd en hieronder hebben we enkele van deze foto's op een rij gezet.

OOK INTERESSANT: VIDEO: Drugovich moet Aston Martin stilzetten na probleem tijdens eerste testdag

20% korting op F1 kijken via F1TV

Wil je ook het aankomende F1-seizoen live blijven kijken? Via het officiële F1TV Pro kun je deze week live streamen naar je televisie voor nog geen €4,33 per maand.