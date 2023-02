'Stroll heeft beide polsen gebroken en is aan één geopereerd'

Vincent Bruins

Lance Stroll heeft naar verluidt beide polsen gebroken. Dat weet het Braziliaanse BandSports te melden. Eerder deze week liet Aston Martin weten dat de Canadees gewond was geraakt bij een fietsongeluk.

Maandag kwam het nieuws naar buiten dat Stroll de testdagen in Bahrein moest missen. Hij vertelde dat hij een ongeluk had meegemaakt, terwijl hij aan het trainen was op zijn fiets, ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Aston Martin is het herstel van Stroll per dag aan het beoordelen in aanloop naar de Grand Prix van volgende week.

Drugovich of Vandoorne?

Afgelopen dinsdag werd regerend Formule 2-kampioen Felipe Drugovich aangewezen als de invaller van Stroll voor de wintertest op Bahrain International Circuit. De Braziliaan zette vandaag de veertiende tijd neer op de eerste testdag. Hij zou een kandidaat kunnen zijn om naast Fernando Alonso te racen in de seizoensopener, mocht Stroll niet op tijd hersteld zijn. Stoffel Vandoorne heeft namelijk in een exclusief gesprek met GPFans aangegeven dat hij het waarschijnlijk niet wordt: "Ik zit nu in Kaapstad [voor Formule E] en nu rijdt Felipe Drugovich de testdagen in Bahrein. Dan lijkt het mij ook logisch dat hij de wedstrijd zal doen, omdat ik niet op de test aanwezig kan zijn."

Beide polsen gebroken

Volgens Mariana Becker van BandSports die in de paddock van Bahrain International Circuit is, heeft Stroll beide polsen gebroken. Hij zou naar verluidt al wel aan één pols geopereerd zijn. Er kan veel tijd gaan over het herstel van polsblessures. Robin Frijns brak bijvoorbeeld zijn pols in de Formule E-seizoensopener in Mexico op 14 januari en is nog steeds niet fit genoeg om deel te nemen in Kaapstad aankomend weekend.

