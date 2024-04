Norris op pole voor sprintrace, Plooij bevestigt gesprekken tussen Verstappen en Mercedes | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het raceweekend in China is gestart met de eerste vrije training, maar het was Lando Norris die de snelste was tijdens de Sprint Shootout. Tijdens de twee openingsessies waren er ook twee kleine brandjes en de FIA heeft tekst en uitleg erover gegeven. En de NOS meldt dat Vodafone/Ziggo ondanks het hogere bod bij de FOM toch de F1-uitzendrechten is misgelopen. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Norris pakte pole in kletsnatte sprintkwalificatie in China, Hamilton tweede

Het Lando Norris gelukt om de snelste tijd neer te zetten tijdens een knotsgekke Sprint Shootout in Shanghai. De Brit wist onder verraderlijke omstandigheden het hoofd koel te houden. Lewis Hamilton start naast Norris op de eerste startrij en doet dat voor Fernando Alonso en Max Verstappen. Het hele verslag van de Sprint Shootout lezen? Klik hier!

Marko na vierde plaats Verstappen in kwalificatie: "We hebben een fout ontdekt"

Max Verstappen moest in de sprintkwalificatie tekenen voor de vierde plaats. Een terecht resultaat volgens de drievoudig wereldkampioen, omdat hij de banden onder zijn RB20 niet aan het werk kreeg. Red Bull-topman Helmut Marko vertelt dat er een fout is ontdekt. "In de droge sessies stonden we vooraan. We hebben een fout gevonden bij de auto van Max." De hele verklaring van Helmut Marko lezen? Klik hier!

NOS: 'Ziggo deed hoger bod dan Viaplay in strijd om Nederlandse uitzendrechten voor F1'

Afgelopen donderdag bracht De Telegraaf het nieuws naar buiten dat Viaplay de Nederlandse uitzendrechten voor de Formule 1 zal behouden na 2024. De NOS weet nu meer te melden over de biedingsrace die zou hebben plaatsgevonden. Daarin zou Vodafone/Ziggo met de grootste zak geld zijn gekomen, maar is naar verluidt Viaplay de grote winnaar. Het hele artikel van de NOS over de biedingsstrijd lezen? Klik hier!

Jack Plooij claimt primeur: "Max Verstappen is toch heel ernstig in gesprek met Mercedes"

Max Verstappen heeft de laatste weken meermaals aangegeven dat hij bij het team van Red Bull Racing wil blijven, maar daar gaat volgens Jack Plooij niks van in komen. De verslaggever claimt dat de 26-jarige coureur zich in vergevorderde gesprekken met de Zilverpijlen bevindt. "Er komen nieuwe reglementen aan in 2026. Alle teams zijn bezig met nieuwe motoren. Er is één team in de geschiedenis van de Formule 1 die dat altijd het beste heeft gedaan: Mercedes." De hele uitleg van Jack Plooij lezen? Klik hier!

FIA geeft verklaring voor in brand vliegend gras op circuit Shanghai

Tijdens de eerste twee sessies in China vloog tot twee keer toe het gras in bocht vijf in de fik. Het was een opmerkelijk beeld, zeker nadat het ook in de Sprint Shootout opnieuw gebeurden. De FIA heeft een verklaring gegeven voor de opmerkelijke situatie op het Shanghai International Circuit. De verklaring van de FIA lezen over de brandjes in China? Klik hier!

