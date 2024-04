Max Verstappen moest in de sprintkwalificatie tekenen voor de vierde plaats. Een terecht resultaat volgens de drievoudig wereldkampioen, omdat hij de banden onder zijn RB20 niet aan het werk kreeg. Red Bull-topman Helmut Marko vertelt dat er een fout is ontdekt.

De kwalificatie voor de sprintrace voorafgaand aan de Grand Prix van China, was tot nu toe de meest zenuwslopende sessie van het Formule 1-seizoen. Waar het in Q2 wat begon te miezeren, kwam het in Q3 met bakken uit de lucht. De coureurs hadden moeite met het op de baan houden van hun auto, wat resulteerde in een verrassend eindresultaat. Zo start Lando Norris zaterdagochtend vanaf pole position, gevolgd door Lewis Hamilton en Charles Leclerc. Valtteri Bottas en Zhou Guanyu wisten het tot Q3 te schoppen, waardoor er voor het eerst twee auto's van Stake F1 in de top tien staan. Max Verstappen moest tekenen voor de vierde plaats.

Bandentemperatuur

De Nederlander vertelde na afloop dat hij voelde alsof hij op ijs reed, omdat hij geen temperatuur in zijn banden kreeg. De vierde startplaats was daarom een verdiend resultaat volgens de Red Bull Racing-coureur. Red Bull-topman Helmut Marko vertelt na afloop tegenover Servus TV iets meer over waarom het vandaag niet lukte voor de 26-jarige Verstappen: "Pérez wist de banden wel op temperatuur te krijgen. Zonder zijn foutje had hij vooraan kunnen staan", klinkt het. "Waarom het bij Max niet lukte, weten we niet. "

Fout auto Verstappen

De Oostenrijker vervolgt: "In de droge sessies stonden we vooraan. We hebben een fout gevonden bij de auto van Max. We hebben ook wat kleine veranderingen doorgevoerd, en dat had een positief effect. We zijn daarom positief dat we het in de kwalificatie [voor de Grand Prix] goed kunnen doen onder droge omstandigheden. Maar ook als het nat is, zodra we hebben ontdekt waarom we de banden niet aan de praat konden krijgen."

