Max Verstappen heeft de laatste weken meermaals aangegeven dat hij bij het team van Red Bull Racing wil blijven, maar daar gaat volgens Jack Plooij niks van in komen. De verslaggever claimt dat de 26-jarige coureur zich in vergevorderde gesprekken met de Zilverpijlen bevindt.

Aan het begin van dit seizoen brak met het onderzoek naar Horner ineens een rel van jewelste uit bij het team van Red Bull. Vervolgens is de bom intern behoorlijk ontploft en leek er zelfs sprake te zijn van een heuse machtsstrijd binnen de organisatie. Prominente figuren als Horner, Helmut Marko, Jos Verstappen en de hoge heren van bovenaf leken betrokken te zijn bij de interne problemen en het leek de vraag te zijn hoe deze hele onrust opgelost kon gaan worden. Inmiddels lijkt de hele zaak in wat rustiger vaarwater beland te zijn en ligt de focus weer op de prestaties op de baan.

Heel ernstig in gesprek

Ondanks die teruggekeerde rust, is het Plooij die nu plotseling een bom dropt over de toekomst van Verstappen. De verslaggever kwam bij de 538 Ochtendshow in de uitzending en claimde een primeur over de drievoudig wereldkampioen. "Wat leuk is om even te delen: Max Verstappen is toch heel ernstig in gesprek om een overstap te maken naar het team van Mercedes. Het is toch wel serieus en dat komt door James Ratcliffe. Die zit hierachter en die heeft gezegd dat ze alles uit de kast gaan trekken om Verstappen daar naartoe te halen. Voor de mensen die het niet weten: het is de grote man achter Ineos. En Ineos is één van de grote sponsoren van Mercedes."

Waarom wil Verstappen weg?

Hij legt vervolgens uit waarom Verstappen überhaupt naar Mercedes zou willen gaan: "Ik probeer het even kort uit te leggen. Er komen nieuwe reglementen aan in 2026. Alle teams zijn bezig met nieuwe motoren. Er is één team in de geschiedenis van de Formule 1 die dat altijd het beste heeft gedaan: Mercedes. Mercedes kan een beetje stiekem onder de budgetcap heen werken. Die zeggen dan dat het bij onderzoek naar de andere motoren hoort, want zij zijn fabrikant. Die kunnen met hun geld alle kanten op en een beetje over het randje leunen en zorgen dat ze een fantastische bom van een motor hebben. Als ze dat Verstappen kunnen laten zien, zal Verstappen toch ook voor de beste manier gaan om wereldkampioen te worden. Het belangrijkste dat Verstappen wil, is een goede auto." De radio-host van dienst zegt vervolgens dat er dus sprake is van een 'done deal': "Dat heb ik ook gehoord, maar ik moet het nog checken allemaal."

