Voor de 35-jarige Nico Hülkenberg zit er weer een seizoen Formule 1 in, nadat hij vorig jaar een contract tekende bij het team van Haas, als vervanger van Mick Schumacher. The Hulk snapt de situatie waarin zijn landgenoot zit, maar stelt dat er nog genoeg perspectief is voor Schumi.

Hülkenberg keert in 2023 weer terug naar de koningsklasse, nadat hij eind 2019 afscheid had genomen van de sport. Wel werd er een beroep op Hülkenberg gedaan in 2020 en in 2022 toen Sebastian Vettel de eerste paar races moest overslaan. Haas heeft gekozen voor een rijdersduo met veel ervaring en daarvoor moest Schumacher plaats maken. The Hulk heeft zelf ook een pauze gehad en weet precies hoe Schumacher zich moet voelen.

Waardevolle ervaring

Ondanks dat Schumacher dit seizoen niet een vaste plek op de grid heeft, ziet Hülkenberg wel kansen voor zijn landgenoot. "Hij zal bij Mercedes veel kunnen leren van één van de beste coureurs ooit [Lewis Hamilton]. Dat is waardevolle ervaring die hij daar kan opdoen en voor zichzelf kan gebruiken", zo wijst hij naar de pluspunten. Daarnaast kan een jaartje langs de zijlijn Schumacher weleens goed doen. "Blijf er gewoon bij. Het is een kans voor hem om meer tijd te hebben omdat hij niet in het stoeltje zit en op dit moment niet de druk heeft om te presteren."

'Geen weg meer terug'

Daniel Ricciardo is dit seizoen de reservecoureur bij Red Bull Racing en hij gaf aan dat hij de liefde voor de sport weer wil terugvinden. Ook Hülkenberg had tijdens zijn pauze van de sport weer de nodige motivatie gevonden en datzelfde voorspelt hij voor Schumacher. "Na 2019 was het een bewuste beslissing om de Formule 1 te verlaten, wetende dat er misschien geen weg terug is. Vanaf het midden van het jaar was ik op dat moment mentaal niet in de beste vorm. De pauze gaf me een goede afstand en een reset. Natuurlijk was het anders om de F1 op afstand te volgen. Maar de tijd heeft me ook goed gedaan. Het was nodig voor me en is zeker de reden waarom ik nu heel gesetteld, gemotiveerd en fris ben en klaar om hier aan te vallen", aldus The Hulk die tijdens de ochtendsessie van de eerste testdag in actie zal komen.

