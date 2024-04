Red Bull-teambaas Christian Horner kan zijn geluk niet op na de kwalificatie in Japan. Max Verstappen wist de pole position te veroveren en teamgenoot Sergio Pérez start naast de Nederlander. Het is een prima uitgangspositie voor de Grand Prix van Japan, waarin Horner verwacht dat het erg dicht bij elkaar zal gaan zitten.

De kwalificatie op Suzuka viel uiteindelijk ten prooi aan Verstappen die pole position nummer 36 wist te pakken en daarmee zijn vierde op rij. Toch was de Nederlander niet geheel tevreden over zijn ronde, waar naar eigen zeggen nog wel wat tijd in zat. Wel was de 1:28.197 uiteindelijk genoeg voor de pole position en kwam 'Checo' uiteindelijk slecht 66 duizendsten tekort.

Eerste startrij in de pocket

Voor Horner is de conclusie na de kwalificatie bij Viaplay dan ook duidelijk: "[Het zat] erg dicht bij elkaar. Goed dat we de eerste startrij hebben kunnen pakken." Dat Verstappen een gooi zou doen naar de pole position, dat lag wel in de lijn der verwachting. Dat Pérez nu zo dicht op de Nederlander staat, is vooral hoopgevend voor de teambaas. "Het is 'Checo' zijn allerbeste kwalificatie hier. Dus ik ben er best blij mee dat we nu twee auto's op de eerste startrij hebben staan en alweer een fantastisch rondje van Max. De race zal denk ik iets dichter bij elkaar zitten, maar dit is een goede start."

Uitdaging tijdens GP van Japan

Wat betreft de grote prijs van Japan, ziet Horner dat zijn renstal nog wel de favoriet is, maar hij wijst naar de longruns. "De race, dat wordt iets anders. De longruns lieten iets meer variatie zien." Dat heeft volgens Horner voornamelijk met de temperatuur te maken. "Deze koelere omstandigheden en hoe de banden erop reageren, dat wordt toch wel een uitdaging. Het wordt dan ook een interessante race en ik ben blij dat we die vanaf de eerste rij gaan aanvangen", aldus Horner.

