Sergio Pérez heeft zich naast teamgenoot Max Verstappen weten te kwalificeren op de eerste startrij van de Grand Prix van Japan. 'Checo' kwam minder dan een tiende tekort en blikt na afloop van de sessie tevreden terug bij Jean Alesi over zijn behaalde tweede positie.

Daar waar het gat naar Verstappen toe in de eerste drie wedstrijden aanzienlijk was, gaf 'Checo' tijdens de kwalificatie in Japan slechts 0.066 seconden toe op de tijd van de Limburger. Dat is precies wat Red Bull Racing wil zien en dus kan de Mexicaan terugkijken op een prima zaterdag op Suzuka.

'Checo' tevreden

"Het zat vandaag erg dicht bij elkaar met Max, het voelde dan ook aan als een goed rondje. Het was best tricky, vooral aan het einde, want het was best makkelijk om daar een paar tienden te verliezen. Zeker in de laatste sector bij de chicane", opent Pérez. Toch vindt hij dat er niets te klagen valt, want het onderlinge verschil met Verstappen is dit seizoen niet zo klein geweest. "We hebben alles aan elkaar proberen te knopen, maar helaas was het net niet genoeg."

'Zitten er het hele weekend goed bij'

Pérez baalt wel van het mislopen van de pole position, want voor zijn gevoel zat het er echt in. "We zitten er eigenlijk al het hele weekend goed bij. Als het dan neerkomt op die kleine marges, dan kan alles een klein verschil zijn. Ik had geen geweldige exit toen ik mijn ronde begon en dat had het verschil kunnen zijn." De longruns waren echter niet veelbelovend voor Pérez, maar toch heeft hij vertrouwen in een goed resultaat op zondag. "Ik denk dat we in een goede positie voor morgen zitten. Onze longruns zagen er vanochtend niet heel sterk uit, maar daar hebben we aan gewerkt, dus hopelijk zijn we morgen snel."

