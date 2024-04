Verstappen ziet Red Bull Racing traditie breken en reageert op 'rare' Alonso-geruchten

De afgelopen weken is het al veelvuldig gegaan over het zitje naast Max Verstappen bij Red Bull Racing. Fernando Alonso is onlangs ook genoemd als mogelijke opvolger van Sergio Pérez en in gesprek met De Limburger vertelt Verstappen dat hij de komst van de tweevoudig kampioen een 'rare' keuze zou vinden.

Hoewel Pérez aan de vooravond van het Grand Prix-weekend in Japan aangaf dat hij binnenkort de onderhandelingen over een contractverlenging wil gaan starten, zijn er genoeg concurrenten voor zijn plekje. De afgelopen tijd werd de naam van Alexander Albon genoemd, maar Daniel Ricciardo heeft ook ingezet op een terugkeer. Daarnaast zit Yuki Tsunoda ook nog altijd voor zijn promotie te rijden.

'Rare keuze'

Voor Verstappen maakt het niet zo uit wie er naast hem zit, al heeft hij er wel een mening over. "Het maakt mij niet uit wie er naast me zit. Dat heb ik ook tegen het team gezegd. Ik ga altijd uit van mezelf en in mijn optiek ben ik iedereen de baas." Red Bull kiest vaak voor jong talent en daarom zou Verstappen de komst van Alonso niet snappen. "Maar als je het mij vraagt, zou ik het raar vinden om een coureur van 42 te contracteren. Red Bull heeft altijd de traditie gehad om zelf jonge coureurs op te leiden."

Niet aan mij

Red Bull heeft nadat Daniel Ricciardo vetrok eind 2018 ook coureur uit hun eigen gelederen uitgeprobeerd, maar Albon en Pierre Gasly werden te licht bevonden. "Met het tekenen van Sergio Pérez werd al van die trend afgeweken, met een coureur van 42 al helemaal", zo ziet de Limburger. Alonso beschouwt hij dan ook als een prima vent, maar de leeftijd past niet bij de Red Bull-filosie in de ogen van de Nederlander. "Ik kan goed door een deur met Fernando, dat is het niet. Maar ik kijk ook naar de toekomst van het team. Uiteindelijk is het aan hen om te bepalen wie waar rijdt."

