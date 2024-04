Hoewel diverse media onlangs wisten te melden dat het team van Lawrence Stroll het koffertje met geld had getrokken om Adrian Newey binnen te halen, benadrukt Aston Martin-teambaas Mike Krack dat hij 'heel tevreden' is met het huidige technische team.

Het mag geen geheim zijn dat door de onrust die er binnen Red Bull Racing heerst er flink wordt getrokken aan de knappe koppen binnen de renstal. Zo heeft Toto Wolff meerdere keren laten weten dat hij Max Verstappen met open armen zou ontvangen. Pierre Waché zou daarnaast ook op het lijstje van de Duitsers staan. Ferrari zou haar pijlen hebben gericht op Newey, maar ook Aston Martin zou lonken naar de diensten van de topontwerper.

Tevreden met wat we hebben

Voormalig Newey protegé Dan Fallows is al van Red Bull naar Aston Martin verkast en Krack onthult voor de camera van Sky Sports F1 dat hij nu al kan genieten van een sterk team. "We hebben een heel sterk technisch team met Dan [Fallows], met Tom [McCullough], met Luca [Furbatto]", zo laat hij optekenen. Met de technische kennis aan boord heeft Aston Martin vorig jaar al een flinke stap weten te zetten, met Newey kan wellicht de volgende stap worden gezet. Toch benadrukt Krack dat hij op dit moment geen wijzigingen verwacht: "Bob Bell heeft zich onlangs bij ons gevoegd, dus we zijn heel tevreden met wat we op dit moment hebben."

Newey geen doorslaggevende factor

Hoewel het werk van Newey niet kan worden onderschat, heeft Verstappen zich in Japan ook uitgelaten over de Brit. Hij stelde dat de ontwerper uiteraard een belangrijke vinger in de pap heeft bij Red Bull Racing en voor een 'boost' zorgt, maar dat de RB20 en dat auto's daarvoor, altijd een product is van meerdere ideeën. De Nederlander wees dan ook naar het werk van het hele team in plaats van het prijzen van slechts één kopstuk.

