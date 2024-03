Vettel vertelt over plannen in F1, 'Mercedes heel goed alternatief voor Verstappen' | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

We zijn nog maar een weekje verwijderd van de Grand Prix van Japan. Helmut Marko is optimistisch over het evenement op Suzuka en verwacht geen herhaling van de uitvalbeurt van Max Verstappen. Naar verluidt is Verstappen mogelijk op zoek naar een ander team en Ralf Schumacher, die tegenwoordig zelf dichtbij Red Bull staat, vindt Mercedes wel heel goed bij de Nederlander passen. Verstappen staat dan ook bovenaan het lijstje van Toto Wolff, maar de Mercedes-teambaas is ook in gesprek geweest met Sebastian Vettel. Wolff wil wie de opvolger van Lewis Hamilton dan ook wordt, wel een goede auto geven. Dat lijkt de W15 niet te zijn en hij gaat dan ook dieper in op de problemen met de Mercedes-bolide. Verder heeft Aston Martin een upgradeplan opgesteld voor de komende races en blijkt de Grand Prix van Las Vegas een enorme economische impact te hebben gemaakt.

Grand Prix Las Vegas heeft meer dan miljard dollar impact op economie

Vorig jaar stond de F1 Grand Prix van Las Vegas voor het eerst sinds 1982 weer op de kalender. Daar waar de race al door heel veel mensen live werd bekeken, blijkt het nu ook op economisch gebied een succes geweest. Volgens Motorsport.com weet het graafschap Clark County te melden dat de economische impact dankzij de race in Las Vegas ongeveer anderhalf miljard dollar was. "In het rapport meldt Clark County dat de komst van de Formule 1 en de Grand Prix van Las Vegas een totale economische impact van bijna anderhalf miljard dollar - bijna 1,4 miljard euro - heeft gehad. Meer dan de helft daarvan, zo'n 884 miljoen dollar, wordt toegeschreven aan bezoekers van het raceweekend. Zonder de tickets meegerekend gaven ze gemiddeld ongeveer 4100 dollar per persoon uit, 3,6 keer zoveel als een gemiddelde bezoeker van Las Vegas." Lees hier het hele artikel over Las Vegas.

Marko optimistisch over Japan: 'Daar zal remprobleem Verstappen niet terugkomen'

Max Verstappen kwam niet aan de finish van de Formule 1 Grand Prix van Australië, nadat een van zijn remmen in brand vloog. Al wordt de oorzaak nog steeds onderzocht door Red Bull, Helmut Marko maakt zich geen zorgen dat het in Japan weer gebeurt, zo vertelde hij in een interview met het Oostenrijkse platform Laola1: "De rem van Max ging kapot, de precieze oorzaak daarvan wordt nog steeds onderzocht," aldus de hoofdadviseur van Red Bull. "Maar het is in ieder geval niet de remklauw zelf geweest. Het is meer een montageprobleem, maar daar moet nog op gecheckt worden. Ik maak me niet druk om Japan, daar zal geen probleem zijn." Lees hier het hele artikel over Marko die vooruitblikt op Japan.

Wolff begrijpt onvoorspelbaarheid Mercedes niet: "Transformeerde in iets waarmee niet te rijden viel"

Mercedes maakt een teleurstellende periode mee in de Formule 1. Sinds 2022 heeft het met George Russell nog maar één keer gewonnen en Lewis Hamilton heeft überhaupt nog geen zege binnengesleept sinds de introductie van deze generatie auto's. "Volgens mij zijn we de weg kwijtgeraakt aan het begin van 2022, omdat al onze gereedschappen en systemen ons auto's gaven die ieder jaar kampioenschappen wonnen," legde teambaas Toto Wolff uit bij FOX Sports Australia. "Maar toen kwamen de nieuwe reglementen waarbij het heel erg ging om het groundeffect, wat betekent dat alle downforce van de vloer komt, en we kwamen opdagen met een auto die veelbelovend was volgens de data en de windtunnel, maar het leverde niks op. Sindsdien hebben we alles veranderd: het concept, de ophanging, de positie van de coureur, de versnellingsbak. Het lijkt er echter op dat het fundamentele probleem, in de kern, dat we dat nog niet hebben opgelost." Lees hier het hele artikel over de Mercedes W15.

'Aston Martin brengt derde upgrade mee naar Japan, groter pakket gepland voor Imola'

Teambaas Mike Krack waarschuwde voor 2024 al dat Aston Martin niet zo sterk zou beginnen als in het voorgaande jaar, maar dat het Britse team juist door het seizoen heen vooruitgang wil boeken. Dat begon na de seizoensopener in Bahrein al direct met de Grand Prix van Saoedi-Arabië, toen Aston Martin een nieuwe achtervleugel meenam. In Australië kwam daar nog eens een aangepaste voorvleugel bij. Volgens het doorgaans goed geïnformeerde Auto Motor und Sport neemt Aston Martin meer nieuwe onderdelen mee naar Japan om te werken aan de balans van de auto om daarmee de bandenslijtage te verminderen. Het team lijkt de zwakke punten van de AMR24 al goed te begrijpen en heeft naar verluidt nog een groot upgradepakket in de pijplijn zitten voor de Grand Prix van Emilia-Romagna in Imola. Lees hier het hele artikel over de upgradeplannen van Aston Martin.

Vettel over nabije toekomst: "Heb nog plannen, hopelijk dit jaar en in F1"

Tegenover het Duitse RTL zegt Sebastian Vettel dat hij heeft genoten van de tijd met zijn familie de afgelopen anderhalf jaar. "Soms is het alsof een kind zegt: 'Papa, doe dat niet. Dan ben je zo lang weg.' Ik heb echt van de afgelopen anderhalf jaar genoten met de kinderen en hopelijk hebben zij er ook van genoten." Vettel geeft, ondanks deze succesvolle periode, aan dat hij wel degelijk soms denkt aan een comeback en kan zich niet inhouden als hem naar de toekomst in F1 wordt gevraagd. De Duitser geeft aan plannen te hebben dit seizoen. "Ik heb nog steeds plannen, hopelijk binnen de Formule 1 en dit jaar nog. Het valt nog te bezien of dat gaat gebeuren. Dat is ook een reden dat ik met Toto heb gesproken, naast anderen. Natuurlijk hebben we het ook gehad over de situatie bij Mercedes, maar niet specifiek over het overnemen van het zitje [van Hamilton]." Lees hier het hele artikel over de toekomst van Vettel.

Schumacher: 'Mercedes heel goed alternatief voor Verstappen, Horner groot fan van Alonso'

Sinds de situatie rondom Red Bull Racing-teambaas Christian Horner gaan er geruchten door de Formule 1-paddock dat Max Verstappen mogelijk op zoek gaat naar een nieuwe werkgever. Ralf Schumacher denkt dat Mercedes goed bij de regerend wereldkampioen zou passen. Tegelijkertijd ziet hij ook Fernando Alonso wel naar Red Bull gaan. "Max Verstappen spreekt Duits en daarom zou Mercedes een heel erg goed alternatief voor hem zijn," aldus de zesvoudig Grand Prix-winnaar tegenover Sky Sports Deutschland. "En hij zou er ook goed bij kunnen horen qua persoonlijkheid. Maar zover is het nog niet. Theoretisch gezien moet hij eerst nog van zijn contract afkomen. Helmut Marko zou daar natuurlijk wel voor kunnen zorgen, aangezien zijn contract eigenlijk gelinkt is aan die van Max Verstappen. Ik denk dat ze hem bij Red Bull ook niet in de weg zullen staan, als hij wil vertrekken." Lees hier het hele artikel over Ralf Schumacher die het heeft over Verstappen bij Mercedes.

