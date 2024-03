In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Zondag stond vooral in het teken van geruchten omtrent Jos Verstappen en Christian Horner. Zo zouden Horner en Jos Verstappen in Bahrein ruzie hebben gehad, iets wat Red Bull met een statement ontkende. Verder zou Jos Verstappen gesprekken hebben gevoerd met Mercedes-teambaas Toto Wolff en zou hij aan vrienden hebben verteld dat hij wil dat zoon Max naar Mercedes vertrekt als Horner de teambaas van Red Bull blijft en liet Jos Verstappen zelf ook weten dat de situatie snel opgelost moet worden. Dit is de GPFans Recap van 3 maart.

Jos Verstappen is helemaal klaar met Horner-soap: "Op deze manier kan het niet doorgaan"

Max Verstappen reed zaterdag met gemak naar de overwinning tijdens de Grand Prix van Bahrein. Het hele weekend ging het echter meer over de Christian Horner-soap en de mail die door een anoniem persoon is verstuurd. Jos Verstappen lijkt er helemaal klaar mee te zijn en spreekt zich uit over de hele zaak. Meer lezen? Klik hier!

'Jos Verstappen wil dat Max naar Mercedes gaat als Horner aanblijft bij Red Bull'

De beschuldigingen omtrent grensoverschrijdend gedrag van Christian Horner hebben al een behoorlijk impact op Red Bull Racing gehad en dit lijkt voorlopig nog niet te stoppen. Ondanks dat het onderzoek van Red Bull is afgerond zijn de geruchten dankzij de anonieme mail die donderdag op het internet is verschenen weer toegenomen. Nu lijkt ook Jos Verstappen zich ermee te bemoeien en al over te zijn gestapt op plan b. Meer lezen? Klik hier!

Wolff gaat lachend gesprek aan met Jos Verstappen in Bahrein: "Alles is mogelijk"

De Formule 1 Grand Prix van Bahrein was zaterdag een prooi voor Max Verstappen, die de race op dominante wijze op zijn naam schreef. Na afloop gingen vader Jos en manager Raymond Vermeulen in gesprek met Toto Wolff. Volgens de teambaas van Mercedes is "alles mogelijk" en valt het niet uit te sluiten dat het ooit van een overstap komt van de drievoudig wereldkampioen. Meer lezen? Klik hier!

BBC: 'Jos Verstappen heeft ruzie gehad met Christian Horner in Bahrein'

Volgens het Britse BBC is Jos Verstappen niet zomaar tot zijn opmerking gekomen dat er nu echt iets aan de situatie rondom Christian Horner moet worden gedaan. Het Britse medium heeft namelijk vernomen dat de vader van Max Verstappen en Horner tijdens het raceweekend in Bahrein ruzie met elkaar hebben gehad. Meer lezen? Klik hier!

Red Bull komt met kort statement na berichten over ruzie tussen Jos Verstappen en Horner

Jos Verstappen uitte op de zondag na de Formule 1 Grand Prix van Bahrein zijn kritiek op de situatie rondom Christian Horner. Het zou zelfs uitgelopen zijn op ruzie tussen de vader van Max Verstappen en de teambaas van Red Bull Racing. De Oostenrijkse renstal is nu met een kort statement gekomen. Meer lezen? Klik hier!

