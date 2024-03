Volgens de BBC is Jos Verstappen niet zomaar tot zijn opmerking gekomen dat er nu echt iets aan de situatie rondom Christian Horner moet worden gedaan. Het Britse medium heeft namelijk vernomen dat Verstappen senior en Horner ruzie met elkaar hebben gehad tijdens de openingsrace in Bahrein.

Zondagochtend kwam het nieuws naar buiten dat Verstappen senior vindt dat de situatie rondom de teambaas van Red Bull Racing de renstal uit elkaar drijft. De teambaas werd onderzocht naar aanleiding van een beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag, maar werd uiteindelijk door het onderzoek vrijgepleit. Toch heeft het verhaal een nieuw hoofdstuk gekregen, want Jos Verstappen liet zich uit over de situatie en volgens de BBC is daar een duidelijke oorzaak voor.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Jos Verstappen is helemaal klaar met Horner-soap: "Op deze manier kan het niet doorgaan"

'Horner speelt slachtoffer, maar veroorzaakt problemen'

De 51-jarige Verstappen gaf in De Telegraaf aan dat hij er geen belang bij heeft om onrust te stoken binnen Red Bull Racing. Verstappen wees naar het feit dat zoon Max zich thuis voelt bij Red Bull. Toch gaf Jos eerder bij de Daily Mail aan: "Hij [Horner] speelt het slachtoffer terwijl hij degene is die problemen veroorzaakt."

Ruzie

Verstappen senior bevestigde bij de BBC dat hij de opmerkingen bij de twee kranten heeft geplaatst, nadat er ruzie was geweest tussen hem en Horner in Bahrein. Ook voegde Jos 'The Boss' toe dat Max niets van de onenigheid heeft meegekregen. Waarover de ruzie nu precies is gegaan, dat is niet duidelijk. De BBC heeft Red Bull Racing benaderd, maar geen reactie gekregen.

OOK INTERESSANT: Christian Horner doorbreekt stilte op Instagram met winnaarspost na Bahrein

In een eerder stadium werd er gesproken over twee kampen binnen Red Bull. Zo zou de Thaise eigenaar die 51 procent van de aandelen in handen heeft aan de kant van de teambaas staan. Het Oostenrijkse gedeelte zou vervolgens weer aan de kant van Helmut Marko staan en ook de Verstappens zouden naar verluidt die kant hebben gekozen.

Gerelateerd