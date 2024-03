Christian Horner is de afgelopen weken de meest besproken persoon in de Formule 1 en de geplaagde teambaas pakte zaterdag in Bahrein een klinkende één-twee met zijn team, Red Bull Racing. Het was voor hem reden om voor het eerst sinds lange tijd weer iets op Instagram te plaatsen.

Afgelopen woensdag leek Horner samen met Red Bull Racing eindelijk rustig adem te kunnen halen. Sinds enkele weken zongen er geruchten rondom de teambaas rond over vermeend grensoverschrijdend gedrag van de teambaas jegens een vrouwelijk teamlid van de Oostenrijkse renstal. Horner ontkende direct stellig alle beschuldigingen en hielp zonder tegenstribbelen mee tijdens een extern onderzoek naar het vermeende gedrag van de Britse teambaas. Na enkele weken wachten, was op woensdag daar het eindresultaat.

Artikel gaat verder onder video

Veelbewogen weken

Daar bleef het echter niet bij, want sinds donderdag is het hele drama weer springlevend na een anoniem rondgestuurde email met daarin vermeend bewijs rondom de zaak van de Brit. Teambazen, journalisten en prominenten van de Formule 1 kregen de mail in hun inbox en sindsdien is het hele gesteggel rondom Horner aan zijn twee leven begonnen. Inmiddels is de teambaas op het matje geweest bij Mohammed Ben Sulayem en Stefano Domenicali en heeft Jos Verstappen opgeroepen tot actie om de rust weder te laten keren bij het team.

Instagram-post

Tussen alle perikelen door, pakte Horner op zaterdag in Bahrein samen met zijn team wél even met een eenvoudige race een eclatante zege. Max Verstappen werd eerste, Sergio Pérez pakte plek twee. Het was voor de Brit een mooie reden om voor het eerst sinds lange tijd weer wat op zijn persoonlijke Instagram-pagina te posten. Saillant detail: Horner besloot om de comments onder de post niet te beperken of uit te schakelen, waardoor het daar behoorlijk losgaat.

Gerelateerd