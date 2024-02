In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag maakte Chris Woerts bekend dat er wel eens snel duidelijkheid kan gaan komen over wie vanaf 2025 de F1-rechten in Nederland in handen gaat hebben, reageerde Toto Wolff als teambaas van Mercedes voor het eerst op het nieuwe zeropods concept van Red Bull Racing, liet Guenther Steiner merken dat hij de overstap van Lewis Hamilton naar Ferrari mooi vindt voor F1 en bleek Mercedes-teambaas Wolff volgens de geruchten degene te zijn die de overstap van Hamilton naar Ferrari had gelekt. Dit is de GPFans Recap van 27 februari.

Woerts: 'FOM wil voor aanvang van het nieuwe seizoen beslissen over F1-rechten Nederland'

De F1-rechten in Nederland voor het seizoen 2025 komen in 2024 op de markt, tijdens het derde seizoen waarin Viaplay de rechten in handen heeft. Vanaf volgend jaar zullen F1-fans dus wellicht bij een andere dienst naar de sessies moeten kijken. Volgens sportmarketeer Chris Woerts kunnen we op korte termijn een beslissing verwachten. Meer lezen? Klik hier!

Van Buren was niet op de hoogte van switch naar 'zeropods' RB20: "De auto is sterk"

Rudy van Buren, al een tijdje simulatiecoureur van Red Bull Racing en achter de schermen een belangrijk onderdeel van het succes dat het team in 2022 en 2023 heeft gekend, was niet op de hoogte van de verandering van concept waar de RB20 mee te maken heeft gekregen. Meer lezen? Klik hier!

'Toto Wolff lekte informatie over Hamilton-overstap naar Ferrari aan de media'

Lewis Hamilton kondigde enkele weken geleden ineens aan dat hij na 2023 gaat vertrekken en vanaf 2024 coureur van Ferrari is. Nu blijkt dat het "lek" dat zorgde voor het plotselinge bekend worden van het nieuws wel vanuit een hele bijzondere hoek komt: Mercedes-teambaas Toto Wolff. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen richt zich tot engineer Lambiase: "GP moet nog een paar jaar doen"

Max Verstappen en Gianpiero Lambiase zijn inmiddels een onafscheidelijk duo in de Formule 1 en het tweetal heeft dan ook een uitstekende samenwerking. Eerder zei Verstappen dat hij zou vertrekken als Lambiase ooit met pensioen gaat en daar gaat hij nu nog eens verder op in. Meer lezen? Klik hier!

Steiner behandelt Hamilton-transfer: "Er zijn niet veel dingen meer die mij schokken"

Lewis Hamilton, zevenvoudig wereldkampioen in F1, vertrekt na komend seizoen bij Mercedes en zal vanaf 2024 bij Ferrari wellicht op jacht gaan naar zijn achtste titel. Volgens Guenther Steiner, oud teambaas van Haas, is dat een mooie overstap voor de hele Formule 1. Jack Plooij weet daarnaast te onthullen dat de deal binnen enkele minuten beklonken was. Meer lezen? Klik hier!

Wolff over concept RB20: "Het is een moedige stap van Red Bull Racing"

Toto Wolff, teambaas van Mercedes en in het vorige tijdperk de voornaamste concurrent van Red Bull Racing, heeft net zoals alle andere mensen die F1 volgen verrast gekeken naar het nieuwe concept waarmee de RB20 in Bahrein tijdens de testdagen de baan op is gegaan. Meer lezen? Klik hier!

