Rudy van Buren, al een tijdje simulatiecoureur van Red Bull Racing en achter de schermen een belangrijk onderdeel van het succes dat het team in 2022 en 2023 heeft gekend, was niet op de hoogte van de verandering van concept waar de RB20 mee te maken heeft gekregen.

Tijdens de presentatie van de RB20 was het nog niet helemaal goed te zien en verborg Red Bull het goed, maar tijdens de testdagen werd duidelijk dat Red Bull met de auto van 2024 had gekozen voor een concept met 'zeropods', een variant van het concept waarmee Mercedes in 2023 de mist in was gegaan. Volgens Toto Wolff zal het vooral de vloer zijn die, net zoals bij alle ander teams, de doorslag gaat geven, maar de Oostenrijker vond het toch een gewaagde beslissing.

Van Buren over concept RB20

Bij het programma Op1 van de NPO laat Van Buren zijn licht schijnen op het nieuwe concept van Red Bull Racing. Van Buren wist echter niet dat er zo'n grote verandering was doorgevoerd. "Nou ja, je hoort dingen. Alleen, in mijn positie: ik rij met de simulator en dan zie ik niet hoe die auto eruit ziet. Ik zit in de auto en zie weliswaar de voorwielen, maar ik zie niet wat voor vorm de auto heeft." Van Buren was dus niet op de hoogte van het feit dat de sidepods van Red Bull drastisch gingen veranderen. "Met de presentatie [van de RB20] zag ik het net zo goed voor het eerst als jullie allemaal. Alleen: ik weet wel hoe het is om in de auto te rijden."

RB20 beter dan RB19?

Tijdens de testdagen reed Red Bull meteen veel kilometers, zag de betrouwbaarheid er goed uit en had zeker Verstappen niet veel te klagen over de auto. Van Buren voelde dit zelf in de simulatie ook al. "De auto is sterk. Het is een nieuwe samenstelling, de auto ziet er anders uit. Hij is weer sterk, zo kan ik de auto beter verwoorden. Dat bleek tijdens de testdagen, Max [Verstappen] klinkt happy. Checo [Pérez] klinkt happy."

