Lewis Hamilton trekt na dit seizoen de deur achter zich dicht bij het team van Mercedes en volgens Guenther Steiner is dat een mooie overstap voor de hele Formule 1. Jack Plooij weet daarnaast te onthullen dat de deal binnen enkele minuten beklonken was.

Enkele weken geleden liet Hamilton de Formule 1-wereld schudden op zijn grondvesten door zijn vertrek bij het team van Mercedes na dit seizoen wereldkundig te maken. Hoewel de zevenvoudig wereldkampioen in 2023 nog zijn krabbel zette onder een nieuw contract tot en met 2025, trekt hij na komend seizoen de deur in Brackley definitief achter zich dicht. Door een speciale clausule in zijn contract kon Hamilton vroegtijdig vertrekken bij de Duitse renstal en de Brit heeft besloten om van die optie gebruik te maken om zijn droom na te jagen: rijden voor het illustere team van Ferrari.

Loyaal

Steiner vindt het in ieder geval heel mooi om te zien, zo vertelt hij bij Ziggo Sport: "Het was eerlijk gezegd wel een verrassing, maar het was geen schok. Er zijn niet veel dingen meer die mij schokken. Het was een grote verrassing, maar ik begrijp het wel. In zijn positie snap ik het wel. Hij zat al veertien jaar bij Mercedes, hij heeft er zeven wereldkampioenschappen gewonnen. Hij is heel loyaal geweest. Zijn contract stelt hem in staat om te doen wat hij heeft gedaan. Mercedes wist dus dat dit kon gebeuren. Er is niks mis mee. Toto [Wolff] was daar volgens mij heel open over. Hij had dus die mogelijkheid en heeft hem gegrepen."

Twee minuten

Steiner vervogt: "Misschien wilde Lewis - niet om het te bagatelliseren - eens iets anders proberen: het laatste deel van zijn carrière in een Ferrari rijden. Fred Vasseur en Lewis kennen elkaar al heel lang." Plooij voegt toe: "Jij kent Fred al heel lang en ik ken Fred al heel lang. Ik vroeg hem hoe lang het duurde om hem over te halen. Hij zei: 'Nee joh, het duurde twee minuten en het was geregeld.'" Steiner haakt weer in: "Ja, ze hebben een relatie die heel ver teruggaat. Lewis reed in de Formule 3 al voor hem. Met die chemie zit het dus wel goed. Na zo'n lange tijd zijn ze nog steeds goede vrienden. Het is goed voor de sport om zo'n grote verandering te hebben die niemand verwachtte."

