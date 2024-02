Max Verstappen en Gianpiero Lambiase zijn inmiddels een onafscheidelijk duo in de Formule 1 en het tweetal heeft dan ook een uitstekende samenwerking. Eerder zei Verstappen dat hij zou vertrekken als Lambiase ooit met pensioen gaat en daar gaat hij nu nog eens verder op in.

In de Formule 1 speelt een race engineer voor een coureur een cruciale rol tijdens de sessies die er gereden wordt. De man achter de microfoon is vaak de enige en belangrijkste lijn met 'de buitenwereld' tijdens een race. Af en toe kan het voor coureurs natuurlijk eenzaam aanvoelen in de cockpit van een Formule 1-auto en vanaf daar is het moeilijk om altijd de juiste informatie te vergaren die nodig is om een race zo goed mogelijk tot een einde te brengen. Denk daarbij aan tijdsgaten met voor- en achterliggers, verwachte regenomstandigheden, tactische omzettingen, gebeurtenissen in de race en mogelijke schades aan de auto.

Eerdere uitspraken

Verstappen heeft inmiddels ook een hele bijzondere band opgebouwd met Lambiase, zo horen we regelmatig vanuit het tweetal. Christian Horner vergeleek het duo al meermaals met een 'getrouwd stel', wegens de manier waarop ze af en toe samen kibbelen op de boardradio. Toch kunnen ze niet zonder elkaar, zo liet Verstappen eind 2021 al doorschemeren: "Helmut [Marko] vindt het ook altijd heel mooi. Hij zit natuurlijk ook altijd aan mijn kant mee te luisteren. Hij vindt het altijd heel mooi hoe wij met elkaar communiceren. Ik heb tegen hem gezegd dat ik alleen met hem werk. Zodra hij stopt, stop ik ook."

Pensioen Lambiase

De inmiddels drievoudig wereldkampioen haakt nog eens in op die eerdere opmerking over zijn engineer: "Je brengt samen een hoop tijd door en maakt veel mee. Het is veel meer dan dat. De relatie tussen engineer en coureur is extreem belangrijk. We zien wel hoe het loopt", zegt hij tegenover Motorsport-Magazin over een situatie waarbij Lambiase vertrekt. "GP moet nog een paar jaar doen. Dan mag hij wat anders gaan doen. Je weet echter nooit wat mensen met hun leven willen doen. Misschien zegt hij op een bepaald moment wel: 'Dit is het. Ik wil geen race engineer meer zijn.' We zien wel hoe het loopt", besluit Verstappen.

