Het was voor de hele Formule 1-wereld schrikken geblazen toen Lewis Hamilton enkele weken geleden ineens zijn vertrek naar Ferrari wereldkundig maakte. Nu blijkt dat het "lek" dat zorgde voor het plotselinge bekend worden van het nieuws wel vanuit een hele bijzondere hoek komt.

Enkele weken geleden liet Hamilton de Formule 1-wereld schudden op zijn grondvesten door zijn vertrek bij het team van Mercedes na dit seizoen wereldkundig te maken. Hoewel de zevenvoudig wereldkampioen in 2023 nog zijn krabbel zette onder een nieuw contract tot en met 2025, trekt hij na komend seizoen de deur in Brackley definitief achter zich dicht. Door een speciale clausule in zijn contract kon Hamilton vroegtijdig vertrekken bij de Duitse renstal en de Brit heeft besloten om van die optie gebruik te maken om zijn droom na te jagen: rijden voor het illustere team van Ferrari.

Scheve gezichten

De timing van het bekend worden van het sensationele nieuws was op zijn minst behoorlijk opmerkelijk, zo vlak voor de start van het nieuwe Formule 1-seizoen. Bovendien blijft de zevenvoudig wereldkampioen het komende jaar nog gewoon actief voor het team van Mercedes, alvorens hij de overstap naar Maranello maakt. Het kan tijdens het komende seizoen natuurlijk voor een aantal scheve gezichten gaan zorgen wanneer dingen bijvoorbeeld niet lopen zoals gewenst.

Bijzondere onthulling

Het was wat dat betreft ook logischer geweest om de bekendmaking wat later in het seizoen te doen. Dat bleek eigenlijk ook het idee te zijn, zo onthult voormalig coureur Ivan Capelli in gesprek met La Gazzetta dello Sport. Volgens Capelli was het Toto Wolff die de informatie over de aanstaande overstap van Hamilton naar Ferrari lekte aan de media. Dit terwijl de aankondiging van Hamilton zijn overstap eigenlijk tijdens het lopende seizoen gedaan zou worden.

