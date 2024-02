Mercedes wil uitnodiging van Red Bull, Sainz zal Ferrari niet helpen met ontwikkeling | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

We zijn nog maar een weekje verwijderd van de seizoensopener van 2024 in Bahrein. Ondertussen is de Netflix-docuserie Drive to Survive ook met een nieuw seizoen gekomen. Daarin zien we meer van het besluit van Red Bull om Nyck de Vries bij AlphaTauri te ontslaan. Er zou ook drama zijn bij Audi. Naar verluidt is er onenigheid tussen twee topmannen wat het F1-project in gevaar kan brengen. Carlos Sainz zou een kanshebber zijn op een zitje bij Audi in 2026. Hij laat weten Ferrari in ieder geval niet meer te helpen met de ontwikkeling van de rode bolides. Lewis Hamilton neemt het stoeltje van Sainz over bij Ferrari. Daar gaat de zevenvoudig wereldkampioen aan de slag met de diversiteit binnen het Italiaanse team. Verder laat weten dat Max Verstappen niet zo'n behoefte heeft aan zoveel testdagen en legt James Allison uit waarom hij hoopt op een uitnodiging van Red Bull.

DTS geeft kijkje achter de schermen bij besluit om De Vries uit AlphaTauri te zetten

Geheel onverwachts kwam het uiteindelijk niet, toch was het moment van de bekendmaking dat Nyck de Vries plaats moest maken voor Daniel Ricciardo als donderslag bij heldere hemel. Drive to Survive was toevallig in die periode bij Christian Horner aanwezig en door de serie weten we nu hoe dat besluit is genomen. Na de Britse Grand Prix werd bepaald dat Ricciardo het zitje van De Vries zou overnemen en dat had alles te maken met een bandentest van de Australiër op Silverstone. "Oké, dus dat ene rondje dat hij [Ricciardo] reed, daarmee zou hij naast Max [Verstappen] staan op de grid. Het lijkt er dan toch op dat we weer de Daniel hebben die we kennen, in plaats van die versie die ik de afgelopen jaren heb gezien," zei Horner. Meer lezen? Klik hier!

Verstappen geen fan van testdagen: "Zou willen dat er minder ronden waren"

Hoewel regerend kampioen Max Verstappen ook erkent dat de RB20 als een zonnetje rijdt, zijn al die testdagen voor hem niet nodig. De Limburger zit graag achter het stuur van de bolide, als het er echt om gaat. "Als ik heel eerlijk ben maakt het mij niet uit hoe de auto eruit ziet, als die maar snel is," vertelde hij tegenover de aanwezige media bij de persconferenties van de testdagen in Bahrein. Als de Limburger eenmaal in de auto zit, dan gaat het simpelweg om de snelheid en niet om hoe de wagen oogt. "Als je eenmaal de baan op gaat, dan voel je al vrij snel of de auto normaal is of niet. Ik kan niet echt meer wensen, behalve dan misschien wat minder rondjes." Meer lezen? Klik hier!

'Onenigheid tussen topmannen Audi zorgt wederom voor onzekerheid F1-project'

Audi Sport zou over twee jaar haar intrede moeten maken in de Formule 1 als nieuwe motorleverancier. Er heerst echter onzekerheid over de plannen van de Duitse autofabrikant. Na voormalig CEO Markus Duesmann zou namelijk ook Oliver Hoffmann, hoofd van technische ontwikkeling (Chief Development Officer), moeten vertrekken bij Audi, zo meldt Bild. Tussen de huidige CEO Gernot Döllner en Hoffmann is naar verluidt onenigheid ontstaan in discussies over de toekomst van de autofabrikant. Daarnaast zou Hoffmann nog de schuld krijgen van de tegenvallende verkoopcijfers van hun straatauto's. Met het mogelijke verlies van Hoffmann nadat Duesmann al vertrokken was, zou er nog maar weinig steun binnen Audi zijn om het F1-project voort te zetten. Döllner staat er naar verluidt voor open om de aandelen die Audi heeft in Sauber, te verkopen, als dat kan zonder al teveel gezichtsverlies. Meer lezen? Klik hier!

Hamilton ziet diversiteit als prioriteit: 'Mercedes in dat opzicht ver voor op Ferrari'

Lewis Hamilton maakt volgend jaar de overstap van Mercedes naar Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen legt uit diversiteit binnen de Formule 1 belangrijk te vinden. In een gesprek met John Elkann heeft hij dan ook duidelijk gemaakt dat dat een prioriteit is voor hem. "Ten eerste ben ik ontzettend trots op het werk dat we hebben verricht binnen Mercedes," begon Hamilton tegenover de aanwezige media in Bahrein. "Sinds 2020 hebben we echt geweldige stappen gezet in het verbeteren van de diversiteit binnen het team. We hebben bijvoorbeeld binnen de HR-afdeling een diverse groep, en dat zal [nadat ik ben vertrokken] door blijven gaan, wat iets is waar ik echt trots op ben, en zoals ik al zei ben ik er ook trots op dat het team dat zover heeft willen pushen. Ik denk dat we in dat opzicht ver voorliggen op elk ander team, en er is nog steeds enorm veel dat verricht moet worden binnen de gehele sport." Meer lezen? Klik hier!

Sainz gaat in 2024 rijden voor eigen kansen: "Mijn toekomst is duidelijk"

Aan de vooravond van de start van het nieuwe Formule 1-seizoen geeft Carlos Sainz aan dat hij zich in 2024 vooral gaat focussen op zijn eigen kansen. De Spanjaard wordt aan het einde van het seizoen vervangen door Lewis Hamilton en dus voelt hij er weinig voor om nog iets bij te dragen aan de auto van volgend jaar. "Mijn toekomst is duidelijk in de zin dat ik in 2025 niet bij Ferrari zal rijden, dus alle focus ligt op 2024 en hoe ik de maximale prestaties kan behalen," vertelde de Spanjaard bij Planetsport. Waar die toekomst zal liggen, dat weet hij op dit moment ook nog niet. "Mijn naam is nu aan alles gekoppeld, niet alleen aan Audi of Mercedes. Ik praat met iedereen en bekijk al mijn opties." Meer lezen? Klik hier!

Allison wil graag uitnodiging van Red Bull: 'We snappen hun koelsysteem niet'

De testdagen van de Formule 1 op het Bahrain International Circuit hebben we achter de rug. Eén van de dingen die meteen opviel, was het koelsysteem van de Red Bull RB20. James Allison, de technisch directeur van Mercedes, geeft toe er niks van te snappen. "Nou, ik zou ontzettend graag een uitnodiging willen ontvangen voor de Red Bull-garage om daar de engine cover eraf te halen en rond te snuffelen onder die 'snorkelachtige' dingen," vertelde hij tegenover Sky Sports F1, nadat analist Ted Kravitz hem had gevraagd of er dingen waren die hem verbaasden. "Er wordt daar duidelijk voor een andere aanpak gekozen, want van een glimp die je van hun koelsysteem hebt opgevangen, is te zien dat het zeker niet licht en slank. Ze doen dat dus met een reden, en ik zou graag willen weten wat die reden is, maar dat hebben we nog niet uitgevogeld." Meer lezen? Klik hier!