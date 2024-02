Redactie



Geheel onverwachts kwam het uiteindelijk niet, toch was het moment van de bekendmaking dat Nyck de Vries plaats moest maken voor Daniel Ricciardo als donderslag bij heldere hemel. Drive to Survive was toevallig in die periode bij Christian Horner aanwezig en door de serie weten we nu hoe dat besluit is genomen.

De Vries was één van de meest gewilde coureurs na zijn invalbeurt tijdens de 2022-editie van de Grand Prix van Italië. Daar moest hij Alexander Albon vervangen, die dat weekend niet topfit was. De Vries trok de blauwe overall aan en wist te imponeren, want in zijn debuut wist hij punten te pakken in een Williams. Max Verstappen deed vervolgens ook nog een goed woordje voor De Vries bij Helmut Marko en uiteindelijk mocht de Formule E-kampioen van 2021 zich opmaken voor een seizoen bij AlphaTauri.

De Vries kon foutjes niet achter zich laten

Toch verliep dat jaar niet naar volle tevredenheid. De Vries had het goede gevoel nog niet met de AT04 en dat was te zien. Zo waren er een aantal schoonheidsfoutjes, maar was de snelheid ook niet altijd aanwezig. Teamgenoot Yuki Tsunoda heeft weliswaar meer ervaring in de Formule 1, maar verwacht dat de De Vries met zijn kwaliteiten er direct zou staan. Uiteindelijk werd na de race in Silverstone bepaald dat Ricciardo het zitje van De Vries zou overnemen en dat had alles te maken met een bandentest van de Australiër op Silverstone.

'Wij willen Ricciardo vanaf volgende race in de auto zien'

Hoewel De Vries genoeg verbeterpunten had en niet direct moest vertrekken, waren vooral de rondetijden van Ricciardo van cruciaal belang, zo wordt in Drive to Survive bekend. "Oké, dus dat ene rondje dat hij [Ricciardo] reed, daarmee zou hij naast Max staan op de grid. Het lijkt er dan toch op dat we weer de Daniel hebben die we kennen, in plaats van die versie die ik de afgelopen jaren heb gezien. Het zal interessant worden wat Peter [Bayer CEO AlphaTauri] zal zeggen vanuit de kant van AlphaTauri. Wij willen hem in de auto zien vanaf de volgende race."