De testdagen van de Formule 1 op het Bahrain International Circuit hebben we achter de rug. Eén van de dingen die meteen opviel, was het koelsysteem van de Red Bull RB20. James Allison, de technisch directeur van Mercedes, geeft toe er niks van te snappen.

Red Bull begint aan het seizoen 2024 als regerend constructeurskampioen na een dominant jaar waarin Max Verstappen 19 van de 22 Grands Prix won. De RB20 is volgens een ander concept ontworpen en gebouwd vergeleken met haar voorganger, de RB19. Dit kwam als een verrassing voor de andere teams uit de koningsklasse. De ogen van de concurrentie waren vooral gericht op het koelsysteem van de Red Bull. De nieuwe bolide heeft namelijk zeer smalle verticale radiator inlets. Naar verluidt zal het Oostenrijkse team later dit seizoen zelfs met haar eigen interpretatie van het zero-sidepodconcept komen, iets waar Mercedes vorig jaar juist afstand van nam, omdat het maar niet werkte.

Uitnodiging van Red Bull

"Nou, ik zou ontzettend graag een uitnodiging willen ontvangen voor de Red Bull-garage om daar de engine cover eraf te halen en rond te snuffelen onder die 'snorkelachtige' dingen," vertelde Allison tegenover Sky Sports F1, nadat analist Ted Kravitz hem had gevraagd of er dingen waren die hem verbaasden. "Er wordt daar duidelijk voor een andere aanpak gekozen, want van een glimp die je van hun koelsysteem hebt opgevangen, is te zien dat het zeker niet licht en slank. Ze doen dat dus met een reden, en ik zou graag willen weten wat die reden is, maar dat hebben we nog niet uitgevogeld."

Red Bull wederom favoriet

Allison verwacht voor het seizoen van 2024 dat Red Bull wederom de favoriet is, ondanks dat hij denkt dat zijn Mercedes wel stappen heeft gemaakt. "Ik denk niet dat het voor iemand een verrassing is dat ze [Red Bull] hun neus en misschien een beetje meer van hun gezicht voorsprong hebben op degenen onder ons die de achtervolging moeten inzetten. Maar ik denk dat we goed zullen kunnen vechten in die achtervolging, en hopelijk zullen we ons gedurende het seizoen sterk door ontwikkelen," zo sloot de technisch directeur van de Zilverpijlen af.