'Vriendschapsclausule Horner en Newey verbroken', 'Red Bull wil af van teambaas' | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De afgelopen week is de wereld van de Formule 1 in vuur en vlam gezet en daarbij gaat het natuurlijk vooral over het vermeende gerommel binnen het team van Red Bull Racing met Christian Horner. Op donderdag kwamen daar opnieuw een aantal bijzondere berichten over naar buiten. Zo zou de speciale vriendschapsclausule tussen Horner en Adrian Newey verdwenen zijn en wordt er intern een behoorlijke machtsstrijd uitgevoerd. Horner zou op zijn beurt alvast juristen in de arm hebben genomen, omdat het team van hem af zou willen.

Danner: 'Mercedes moet ook Verstappen serieus overwegen'

Voormalig Formule 1-coureur Christian Danner is van mening dat Mercedes de stoute schoenen aan moet trekken en een poging moet doen om Max Verstappen binnen te halen, omdat de drievoudig wereldkampioen simpelweg de beste optie is. "Iedere coureur op het niveau van Mercedes moet een mogelijkheid zijn. Daarom moeten ze ook aan Max denken. Max zou natuurlijk de beste oplossing zijn, maar ook Norris en Piastri zouden uitstekende opvolgers van Hamilton zijn." Meer lezen en zien? Klik hier!

'Hamilton kan geen personeel van Mercedes meenemen naar Ferrari'

Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com is het hoogst onwaarschijnlijk dat Lewis Hamilton Mercedes-personeel gaat meenemen naar het team van Ferrari. Dit heeft volgens het medium te maken met een zogeheten 'niet-roofclausule' waar de Brit bij zijn contractverlenging een krabbel onder heeft gezet. Meer lezen en zien? Klik hier!

'Red Bull wil af van Horner, teambaas schakelt juristen in'

Het rommelt binnen het Formule 1-team van Red Bull Racing. De positie van teambaas Christian Horner staat onder druk, maar achter de schermen woedt er volgens verschillende media ook een enorme machtsstrijd. Het piepen en kraken binnen de organisatie zou al begonnen zijn na het overlijden van Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz. Horner zou op zijn beurt al juristen in hebben geschakeld. Meer lezen en zien? Klik hier!

'Geen driejarig contract, maar een optie voor Albon bij Red Bull Racing'

De vermeende driejarige deal die bij Red Bull Racing klaar zou liggen voor Alexander Albon vanaf 2025, lijkt iets anders in elkaar te steken. Motorsport.com meldt dat het op dit moment slechts om een optie zou gaan voor vanaf 2026. Vanaf dat jaar zou het inderdaad wél gaan om een driejarige verbintenis in Milton Keynes. Meer lezen en zien? Klik hier!

'Newey breekt met vriendschapsclausule Horner en maakt beslissing over toekomst'

Christian Horner en Adrian Newey zouden bij Red Bull Racing middels een zogenaamde 'vriendschapsclausule' aan elkaar verbonden zijn, waardoor beide partijen zouden kunnen vertrekken als één van hen weg moet bij het team. F1-Insider meldt nu echter dat deze vriendschapsband is verbroken en dat Newey zich heeft gecommitteerd aan Red Bull Racing. Meer lezen en zien? Klik hier!