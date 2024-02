'Red Bull wil af van Horner, teambaas schakelt juristen in'

Het rommelt binnen het Formule 1-team van Red Bull Racing. De positie van teambaas Christian Horner staat onder druk, maar achter de schermen woedt er volgens verschillende media ook een enorme machtsstrijd. Het piepen en kraken binnen de organisatie zou al begonnen zijn na het overlijden van Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz.

Red Bull Racing is de laatste jaren enorm succesvol in de Formule 1, maar sinds Mateschitz in het najaar van 2022 overleed is het intern gaan rommelen. Zo had Dr. Helmut Marko een uiterst sterke band met de oprichter van het energiedrankje, iets dat hij niet heeft met diens opvolger Oliver Mintzlaff. Daarnaast weten intimi dat er vorig seizoen, ondanks alle successen op het asfalt, een heftige clash is geweest tussen Marko en Horner, zo meldde De Telegraaf. Ook Jos Verstappen zou geen fan zijn van de huidig Red Bull-teambaas, aldus het doorgaans goed ingevoerde Motorsport-Total. Het zou dan ook geen toeval zijn dat uitgerekend een Nederlands nieuwsmedium bekendmaakte dat er een onderzoek loopt tegen Horner.

Gaan Verstappens Horner de rug toekeren?

Wat er precies speelt tussen de vader van Max Verstappen en de teambaas van Red Bull Racing, is niet bekend, maar dat Horner zeker niet alleen maar medestanders heeft binnen het concern van Red Bull moge duidelijk zijn. Ook Max zelf is loyaal aan Marko - en niet zozeer aan Horner. 'Verstappen heeft zich intern hard gemaakt voor het aanblijven van Marko, de man die hem altijd heeft gesteund en in 2015 voor de leeuwen heeft durven gooien', zo schreef De Telegraaf. De drievoudig wereldkampioen zou zodoende - als het erop aankomt - Horner de rug toekeren, zo meldt inmiddels de Mexicaanse editie van FOX Sports. Zij schrijven dat Verstappen in deze interne Red Bull-strijd aan de kant van zijn vader zou staan.

Meer kopzorgen voor Horner

Horner heeft echter meer aan zijn hoofd dan de persoonlijke issues met Marko en Verstappen senior. De 50-jarige Brit wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Een vrouwelijke medewerker uit Milton Keynes heeft bij het hoofdkantoor van Red Bull in Salzburg een klacht ingediend tegen de teambaas. Dat het daadwerkelijk om een vrouw gaat, bevestigt Formule 1-journalist Erik van Haren, werkzaam voor De Telegraaf: "Ja, dat kunnen we wel zeggen." Diezelfde Van Haren weet ook te melden dat er achter de schermen smerige spelletjes gespeeld worden bij Red Bull, in een poging Horner te lozen.

Red Bull wil Horner lozen, teambaas schakelt juristen in

"Horner is natuurlijk zelf ook niet dom", zo laat hij weten. "Hij zal ook wel beseffen dat dit statement [vanuit Red Bull, red.] niet zomaar is gegeven en het nieuws niet zomaar naar buiten is gekomen en dat het niet zomaar is gelukt. Hij zou toch ook begrijpen dat er mensen zijn die hem weg willen hebben." Horner zou zich dan ook omringd hebben met "een leger aan advocaten en juristen" om zich te kunnen verdedigen.

Maar ook binnen de top van Red Bull in Oostenrijk is er verdeeldheid. Niet iedereen staat achter het idee om Horner zo snel als mogelijk uit de weg te ruimen. Dat er nu een onderzoek is ingesteld naar het gedrag van de teambaas, is echter wel een nieuw teken aan de wand voor Horner. "Een volgende bevestiging dat steeds meer mensen binnen Red Bull hem liever kwijt dan rijk zijn." Er zou ook "flink wat bewijs" zijn tegen de Brit, die volgens de ochtendkrant onderweg is "richting de uitgang" bij het Formule 1-team.

Grootaandeelhouder Red Bull heeft sleutel in handen

De sleutel voor de toekomst van Horner bij Red Bull en of hij op non-actief moet worden gesteld, ligt echter bij de Thai Chalerm Yoovidhya. Hij bezit 51 procent van de aandelen van Red Bull. Van Yoovidhya is bekend dat hij een goede relatie onderhoudt met Horner en hem graag ziet aanblijven als teambaas. Tot op heden heeft de grootaandeelhouder altijd zijn hand boven het hoofd van Horner gehouden, maar de vraag is hoelang hij dit nog kan volhouden.

Vrijdag is D-Day voor Horner bij Red Bull

Aanstaande vrijdag moet Horner op het matje komen bij de Oostenrijkers en zal hij zich tegenover een commissie moeten verantwoorden. De Brit - die de beschuldigingen stellig ontkent - zal tekst en uitleg moet geven over de klacht die tegen hem is ingediend. Uiterlijk een week later zal Red Bull naar verwachting een knoop doorhakken over de toekomst van Horner. Mocht hij opzij worden gezet als teambaas, dan wordt de naam van Jonathan Wheatley genoemd als tijdelijke opvolger. De huidige teammanager zou dan voor minstens één race aan het roer komen te staan. Wordt ongetwijfeld vervolgd.