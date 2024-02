Christian Horner (50) wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag en dat gaat zijn vrouw Geri Halliwell (51) niet in de koude kleren zitten. De Britse ex-Spice Girl zou in zak en as zitten sinds de geruchten naar buiten kwamen. Ze blijft echter wel als een blok achter haar man staan, zo meldt The Sun.

Na een lange en diepe winterslaap, is de Formule 1 weer volledig tot leven gewekt. Nadat afgelopen donderdag plots het nieuws naar buiten kwam dat Lewis Hamilton een contract heeft getekend bij Ferrari, ging er enkele dagen later opnieuw een schok door de paddock. Horner zou ongepast gedrag hebben vertoond in zijn functie als teambaas bij Red Bull Racing, zo wist De Telegraaf te melden. Een vrouwelijke medewerker zou bij het hoofdkantoor van Red Bull in Oostenrijk een klacht hebben ingediend. Wat Horner precies zou hebben gedaan, is niet bekend, al wordt er gesuggereerd dat hij foto's naar de medewerker zou hebben gestuurd. Om wat voor een beeldmateriaal het gaat, blijft onduidelijk.

Vrouw Horner in tranen maar steunt haar man

Binnen het hoofdkantoor van de energiedrankgigant is de beschuldiging richting Horner hoog opgenomen. Er is een onderzoek opgestart en Horner zou mogelijk - al dan niet tijdelijk - moeten aftreden als teambaas van het Formule 1-team. Zijn vrouw heeft moeite met alle beschuldigingen, zo meldt een bron dicht bij haar. "Geri is het hele weekend in tranen geweest terwijl ze voor haar kinderen zorgde", zo klinkt het. Wel zou de ex-Spice Girl als één blok achter Horner staan. "Ze houdt vol dat Christian niets verkeerds heeft gedaan."

Christian en Geri getrouwd sinds 2015

Horner trouwde in 2015 met Geri nadat ze een jaar eerder al waren verloofd. Hun kerkelijke huwelijk vond plaats in Woburn in hun thuisland. Samen kregen ze een zoon. Zowel Geri als Christian hebben ook nog een dochter uit een eerdere relatie.