Voormalig Formule 1-coureur Christian Danner is van mening dat Mercedes de stoute schoenen aan moet trekken en een poging moet doen om Max Verstappen binnen te halen, omdat de drievoudig wereldkampioen simpelweg de beste optie is.

Het team van Mercedes moet op zoek naar een nieuwe teammaat voor George Russell vanaf 2025. Lewis Hamilton heeft besloten na aankomend seizoen een punt achter zijn succesvolle samenwerking met de Duitse grootmacht - goed voor zes van zijn zeven wereldkampioenschappen - te zetten, en een nieuw avontuur aan te gaan bij Ferrari. Hier zal hij plaatsnemen naast Charles Leclerc, wat betekent dat Carlos Sainz op zoek moet naar een nieuwe werkgever.

Artikel gaat verder onder video

Mogelijkheden Mercedes

Verschillende namen worden in het geruchtencircuit als gedegen mogelijkheden genoemd. Zo klinkt de naam van Alexander Albon regelmatig, maar ook Daniel Ricciardo en Valtteri Bottas worden genoemd. Een gewaagdere zet zou Max Verstappen zijn. De regerend wereldkampioen ligt op papier tot eind 2028 vast bij Red Bull Racing, en hij lijkt geen enkele reden hebben om te vertrekken, maar feit is dat hij momenteel de meest gewilde coureur op de grid is. Volgens Christian Danner moet de Nederlander dan ook door Mercedes als serieuze optie beschouwd worden.

Verstappen als kandidaat

"Iedere naam moet ter sprake komen. Er mogen geen juridische hindernissen zijn, en hetzelfde geldt voor contracten", klinkt het tegenover Bild. "Iedere coureur op het niveau van Mercedes moet een mogelijkheid zijn. Daarom moeten ze ook aan Max denken. Max zou natuurlijk de beste oplossing zijn, maar ook Norris en Piastri zouden uitstekende opvolgers van Hamilton zijn. Zij hebben beiden alles wat er voor nodig is om meerdere wereldkampioenschappen te winnen, mits ze in de juiste auto zitten. Na twee jaar van crisis, moet Mercedes nu bewijzen dat ze het nog steeds kunnen."