De vermeende driejarige deal die bij Red Bull Racing klaar zou liggen voor Alexander Albon vanaf 2025, lijkt iets anders in elkaar te steken. Motorsport.com meldt dat het op dit moment slechts om een optie zou gaan voor vanaf 2026.

Met de aankondiging dat Lewis Hamilton eind 2024 bij Mercedes vertrekt om een nieuw avontuur aan te gaan bij Ferrari, is de coureursmarkt losgebroken in de Formule 1. Mercedes moet op zoek naar een opvolger voor de zevenvoudig wereldkampioen. En omdat meer dan de helft van de coureurs momenteel nog geen contract heeft voor na 2025, zijn er opties genoeg. Een naam die vaak wordt genoemd is die van Alexander Albon, maar ook Red Bull Racing zou interesse hebben in de diensten van de Williams-coureur.

Optie voor Albon bij Red Bull

Formule 1-journalist Peter Windsor bracht recent in een video op zijn YouTube-kanaal naar buiten dat er een driejarige deal voor Albon klaar zou liggen bij Red Bull Racing, waarmee hij vanaf 2025 plaats zou kunnen nemen naast Max Verstappen. Volgens informatie van Motorsport.com ligt dit echter wat genuanceerder. Daar wordt gemeld dat het om een optie vanuit Red Bull Racing richting Albon zou gaan, waarmee de Thais Brit vanaf 2026 voor drie jaar vastgelegd zou kunnen worden.

Bal ligt bij Albon

Het zou dus om een optie gaan waar Albon vast over na kan denken. Indien de 27-jarige coureur interesse heeft, hoeft Red Bull Racing pas op een later moment groen licht te geven. Naar verluidt is het aan Albon om akkoord te geven op deze optie. Voordelen zouden het financiële aspect zijn, en dat hij kans maakt op een rentree bij de Oostenrijkse formatie. Nadeel zou zijn dat hij daarmee wellicht minder interessant wordt voor andere partijen, bijvoorbeeld Mercedes.