Volgens de Italiaanse tak van Motorsport.com is het hoogst onwaarschijnlijk dat Lewis Hamilton Mercedes-personeel gaat meenemen naar het team van Ferrari. Dit heeft volgens het medium te maken met een zogeheten 'niet-roofclausule' waar de Brit bij zijn contractverlenging een krabbel onder heeft gezet.

Afgelopen week werd bekend dat de 39-jarige Hamilton vanaf 2025 onder de vlag van Ferrari gaat racen. De Brit liet zelf weten toe te zijn aan een nieuw avontuur, ook sijpelde onlangs door dat Mercedes misschien niet het gewenste contractvoorstel deed. Linksom of rechtsom, de Engelsman gaat racen voor het Italiaanse team en een mogelijke leegloop bij Mercedes werd niet uitgesloten. Toch lijkt dat allemaal niet zo makkelijk te gaan, want de 'niet-roofclausule' is nog altijd actief.

Clausule

Het Italiaanse medium heeft vernomen dat Mercedes bij het opstellen van de contractverlenging van Hamilton, in augustus, een zogeheten 'niet-roofclausule' heeft ingebouwd. In Engeland wordt de aantekening op contracten aangebracht om te voorkomen dat voormalig collega's worden uitgenodigd om van werkgever te switchen.

Potentiële doelwitten

In het geruchtencircuit worden de namen van Andrew Shovlin (trackside manager Mercedes) en Peter Bonnington (engineer) genoemd, als mogelijke personeelsleden die Hamilton zou willen meenemen. Toch is er in de Formule 1 ook nog altijd de zogeheten 'gardening leave' actief. Mocht een werknemer van het ene team willen overstappen naar een andere renstal, dan kunnen de twee partijen een afkoelperiode inbouwen, zodat er geen gevoelige informatie overgedragen kan worden.