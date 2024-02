'Newey breekt met vriendschapsclausule Horner en maakt beslissing over toekomst'

Christian Horner en Adrian Newey zouden bij Red Bull Racing middels een zogenaamde 'vriendschapsclausule' aan elkaar verbonden zijn, waardoor beide partijen zouden kunnen vertrekken als één van hen weg moet bij het team. F1-Insider meldt nu echter dat deze vriendschapsband is verbroken en dat Newey zich heeft gecommitteerd aan Red Bull Racing.

Gerenommeerde F1-journalist Joe Saward bracht deze week op X, voorheen bekend als Twitter, nog maar eens naar boven dat teambaas Horner en meesterbrein Newey middels een bepaalde clausule in hun contract met elkaar verbonden zijn. Hoewel hij benadrukt dat dit nooit officieel is bevestigd, weet F1-Insider te melden dat deze clausule er inderdaad was, maar dat deze nu is verbroken. Newey zou Red Bull ook al hebben laten weten dat hij het team trouw blijft, zelfs als Horner op straat wordt gezet als gevolg van de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag.

'Vriendschaps-clausule' in contract Horner en Newey

De clausule in het contract van de teambaas en hoofdontwerper had als doel om elkaar te beschermen. Als de één zou (moeten) vertrekken, kon de ander ook vertrekken en vice versa. De geruchten gingen dan ook dat als Red Bull zou besluiten Horner binnenkort aan de kant te zetten, Newey ook zijn biezen zou kunnen pakken. De gerespecteerde ontwerper, die aan de basis lag van de enorme successen van Red Bull Racing, werd dan ook al in verband gebracht met een eventuele overstap naar Ferrari. Zover komt het echter niet als we de berichtgeving van bovengenoemde bron moeten geloven.

Newey blijft trouw aan Red Bull

Het medium schrijft dat Horner in zijn verdediging tegen Red Bull niet hoeft te rekenen op de steun van Newey. 'Het is ook onwaarschijnlijk dat de nauwe band met technisch meesterbrein Adrian Newey Horner zal helpen. De contracten van de twee vrienden waren ooit aan elkaar gekoppeld, maar volgens informatie van F1-Insider.com is de vriendschapsband nu verbroken. Newey heeft Red Bull al laten weten dat hij ook zonder Horner trouw zal blijven aan het kampioensteam', zo schrijven zij.