De situatie omtrent Red Bull Racing en het onderzoek dat naar Christian Horner loopt begint met de minuut interessanter te worden. Volgens geruchten uit de paddock zou het namelijk wegens bepaalde clausules in de contracten zo kunnen zijn dat ook Adrian Newey het team verlaat wanneer Horner vertrekt.

We waren nog niet bijgekomen van het grote Lewis Hamilton-nieuws van afgelopen week of er werd op maandag alweer een nieuwe bom gedropt in de Formule 1. Op maandag kwam het nieuws naar buiten over Horner, die onderzocht wordt wegens het schuldig maken aan grensoverschrijdend gedrag binnen de organisatie van Red Bull. De Brit zelf heeft de aantijgingen voorlopig resoluut van de hand gewezen, maar op de achtergrond circuleren er wel een aantal berichten die erop wijzen dat er toch wat meer aan de hand lijkt.

Vertrek Horner

Voorlopig is het dus even afwachten wat er precies staat te gebeuren binnen Red Bull en het team. Feit is natuurlijk wel dat de timing van het hele verhaal - zo vlak voor de lancering van de RB20 en het nieuwe seizoen - uiterst ongelukkig is. De Britse renstal zal dan ook hopen snel de lucht te klaren of maatregelen te nemen wanneer er inderdaad meer aan de hand blijkt rondom Horner. De mogelijkheid dat de Brit vertrekt - vrijwillig of op last van het team - is op dit moment natuurlijk aanwezig.

Newey solidair

Daarmee hangt mogelijk niet alleen een vertrek van Horner in de lucht. De doorgaans goed geïnformeerde journalist Joe Saward weet namelijk te melden dat Horner en Newey over 'beschermende contracten' beschikken bij Red Bull. Met deze contracten kan één van de twee volgen wanneer de ander bij het team vertrekt. Dat zou dus betekenen dat Newey bij een ontslag of vertrek van Horner ook gemakkelijk Red Bull kan verlaten. De journalist vermeldt wel expliciet erbij dat het om een gerucht uit de paddock gaat en dit verder nimmer bevestigd is.

It has long been believed that Christian Horner and Adrian Newey have contracts that protect one another. If one leaves the other can as well. This has never been confirmed - but it makes for an interesting dynamic if something was to happen to Horner... @JSBMnewsletter — Joe Saward (@joesaward) February 6, 2024

Het zorgt er natuurlijk wel voor dat er een uiterst vervelende situatie bij Red Bull kan ontstaan wanneer Horner inderdaad het team verlaat en Newey hetzelfde wenst te doen. De Britse topontwerper heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij graag ooit voor het team van Ferrari had willen werken. Iets wat met de recent aangekondigde komst van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton nog een stuk interessanter geworden is. Voor Red Bull is het dus te hopen dat de rust snel wederkeert binnen het team.