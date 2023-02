Viaplay onthult nieuwe pitreporter, McLaren en Aston Martin tonen livery | GPFans Recap

Lars Leeftink

Maandag 13 februari 2023 21:42

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werd bekend wie bij Viaplay Stephane Kox als pitreporter gaat vervangen, stond de dag in het teken van de onthulling van de livery van McLaren en Aston Martin voor het seizoen 2023 en keken we naar de meest interessante rivaliteiten richting het nieuwe seizoen. Dit is de GPFans Recap van 13 februari.

In beeld: McLaren toont nieuwe wapenfeit voor Formule 1-seizoen 2023

Het Formule 1-team van McLaren heeft het doek van de wagen voor aankomend Formule 1-seizoen getrokken. De renstal van Zak Brown heeft ervoor gekozen om het welbekende papaya-oranje ook op de MCL60 weer de boventoon te laten voeren. Meer lezen? Klik hier!

In beeld: Aston Martin presenteert nieuwe auto voor Formule 1-seizoen 2023

Aston Martin heeft het doek van de wagen voor het Formule 1-seizoen van dit jaar getrokken. De renstal van Lawrence Stroll heeft ervoor gekozen om de AMR23 opnieuw in het welbekende 'racing green' te hullen, met groen als de primaire kleur. Meer lezen? Klik hier!

Tost verwacht veel smaller veld: 'Verstappen niet opnieuw vroeg kampioen'

Max Verstappen hoopt in 2023 opnieuw een gooi naar de wereldtitel te doen, nadat hij in 2022 met grote overmacht de overwinning naar zich toe wist te trekken. Franz Tost denkt dat het komend seizoen allemaal een stuk lastiger wordt voor de Nederlander en denkt dat de marges dichter bij elkaar zullen liggen. Meer lezen? Klik hier!

Viaplay presenteert Van Koldenhoven als nieuwe pitreporter

De Nederlandse rechtenhouder van de Formule 1 Viaplay, heeft in Chiel van Koldenhoven de nieuwe pitreporter gevonden. Stéphane Kox vertolkte die rol in het eerste jaar dat de streamingdienst de sport uitzond, maar de 29-jarige Eindhovense kondigde aan dat zij het slechts bij één jaar hield. Meer lezen? Klik hier!

Dit zijn zes rivaliteiten om het komende seizoen naar uit te kijken

Het nieuwe Formule 1-seizoen komt met een aardige snelheid op ons afgestormd en over precies drie weken hebben we de eerste Grand Prix van het jaar alweer achter ons liggen. Ook dit seizoen kunnen we weer de nodige interessante gevechten tussen coureurs verwachten en wij lichten er een aantal toe. Meer lezen? Klik hier!

