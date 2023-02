Remy Ramjiawan

De Nederlandse rechtenhouder van de Formule 1 Viaplay, heeft in Chiel van Koldenhoven de nieuwe pitreporter gevonden. Stéphane Kox vertolkte die rol in het eerste jaar dat de streamingdienst de sport uitzond, maar de 29-jarige Eindhovense kondigde aan dat zij het slechts bij één jaar hield.

Van Koldenhoven is geen onbekende in de sportwereld. Zo maakte hij naam en faam bij de sportredactie van de NOS. Voor de publieke omroep was de journalist het afgelopen jaar al bij een aantal Grands Prix aanwezig en Van Koldenhoven werd in 2021 uitgeroepen tot Sportjournalistiek talent van het jaar. De Zweedse streamingdienst lijkt dan ook een waardige vervanger te hebben gevonden in Van Koldenhoven.

Nieuw avontuur

"Na mooie en leerzame jaren bij de NOS, waar ik verslag heb mogen doen van onder meer Formule 1, het WK voetbal en de Olympische Spelen, kijk ik enorm uit naar dit nieuwe avontuur bij Viaplay", zo laat Van Koldenhoven weten in het persbericht van Viaplay. Het nieuwe Formule 1-seizoen staat voor de deur en daar heeft hij dan ook logischerwijs zin in. "De koningsklasse van de autosport is een fascinerende wereld waarin verschillende belangen een rol spelen en iedereen een eigen verhaal heeft. Ik kan niet wachten om die aan de Nederlandse kijker over te brengen. Zeker met de unieke inbreng van Max Verstappen en Nyck de Vries belooft 2023 een heel speciaal seizoen te worden", aldus de nieuwe pitreporter.

'Kijkers trakteren op zoveel mogelijk verhalen'

De streamingdienst gaat haar tweede jaar in als rechtenhouder van de Formule 1 en daarin wil het een schepje er bovenop gaan doen. "We willen de kijkers trakteren op zoveel mogelijk verhalen vanuit de paddock en vanaf de grid. Na een succesvol debuutseizoen bouwen we verder aan de verbreding van de Formule 1. Het is aan Chiel om zijn verwondering en ervaringen over te brengen aan de fans", aldus Marco Zwanenveld, Head of Sports Viaplay Nederland.

