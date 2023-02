Brian Van Hinthum

Max Verstappen hoopt in 2023 opnieuw een gooi naar de wereldtitel te doen, nadat hij in 2022 met grote overmacht de overwinning naar zich toe wist te trekken. Franz Tost denkt dat het komend seizoen allemaal een stuk lastiger wordt voor de Nederlander en denkt dat de marges dichter bij elkaar zullen liggen.

Verstappen gaat na een dominant 2022-seizoen, waarin hij maar liefst vijftien van de 22 races op zijn naam schreef, in 2023 opnieuw op jacht naar de wereldtitel. De tweevoudig wereldkampioen weet in ieder geval dat hij naar alle verwachting te maken gaat krijgen met concurrentie van Ferrari en Mercedes, terwijl ook teamgenoot Sergio Pérez over het algemeen niet onder stoelen of banken steekt dat hij van plan is om zich te mengen in de strijd om het wereldkampioenschap.

Veld dichter bij elkaar

Volgens Tost moet Verstappen zich in ieder geval gaan opmaken voor een lastigere weg richting de titel. De AlphaTauri-teambaas meent dat het hele veld in 2023 een stuk dichter bij elkaar zal gaan liggen dan in het vorige seizoen. "Ik denk dat het hele veld dichter bij elkaar gaat liggen. Natuurlijk hebben de grote drie teams nog altijd een voordeel vanwege hun infrastructuur en personeel. Maar ik ben er behoorlijk van overtuigd dat de auto's in 2023 een stuk dichter bij elkaar liggen", zegt Tost.

Vroege titel

Slecht nieuws dus voor Verstappen, zo meent hij. "Vorig jaar wist Verstappen het kampioenschap vrij vroeg veilig te stellen. Ik denk niet dat er een coureur gaat zijn die dit jaar zo'n groot voordeel heeft en zo vroeg weet te winnen. Ik denk dat het een gevecht wordt dat doorgaat tot aan het einde van het seizoen. Dat is ook wat alle fans, de toeschouwers en wij allemaal graag willen zien", stelt de AlphaTauri-voorman ten slotte.

