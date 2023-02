Jan Bolscher

Maandag 13 februari 2023 18:15 - Laatste update: 20:25

Het Formule 1-team van McLaren heeft het doek van de wagen voor aankomend Formule 1-seizoen getrokken. De renstal van Zak Brown heeft ervoor gekozen om het welbekende papaya-oranje ook op de MCL60 weer de boventoon te laten voeren.

McLaren is het zesde team dat een eerste impressie van het wapenfeit voor aankomend seizoen heeft gegeven. De Britse grootmacht werd afgelopen seizoen vijfde bij de constructeurs, nadat in 2021 de vierde plek nog uit het vuur werd gesleept. De doelstelling voor dit jaar is dan ook duidelijk: klimmen op de ranglijst en de vaste podiumklanten op regelmatige basis uitdagen. Of de MCL60 daartoe in staat is, zal moeten blijken. In de vorm van Lando Norris en Oscar Piastri heeft de renstal in ieder geval een jonge en veelbelovende line-up.

Livery MCL60

Qua livery is er weinig veranderd ten opzichte van 2022. De Britse formatie heeft er opnieuw voor gekozen om het welbekende papaya-oranje weer de boventoon te laten voeren, al speelt zwart ook een belangrijke rol. Waar de zijkanten van de auto in het begin van afgelopen seizoen bijvoorbeeld nog grotendeels oranje waren, zijn deze nu grotendeels zwart. Daarnaast zijn er een aantal grote nieuwe sponsoren terug te vinden op de MCL60. Bekijk hem hieronder vanuit alle hoeken.

