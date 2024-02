'Details over contract Hamilton bij Ferrari', contractverlenging voor GP Japan | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag bleek de nasleep van het nieuws omtrent de overstap van Lewis Hamilton naar Ferrari vanaf 2025 behoorlijk te zijn. Zo waren er geruchten over de lengte van het contract en hoeveel de Brit gaat verdienen vanaf volgend jaar. Verder werd bekend dat Nyck de Vries een rechtszaak heeft verloren en flink wat geld moet gaan betalen, kwam Andretti Cadillac met een tweede statement, kreeg de F1 Grand Prix van Japan een contractverlenging en kondigde Red Bull aan dat Emely de Heus namens MP Motorsport mee gaat doen aan de F1 Academy. Dit is de GPFans Recap van 2 februari.

'Hamilton gaat ongeveer 100 miljoen dollar per jaar verdienen bij Ferrari'

Lewis Hamilton, Mercedes en Ferrari maakten donderdag bekend dat de Brit vanaf 2025 zal racen namens de Italiaanse renstal, waardoor hij na het seizoen 2024 Mercedes achter zich gaat laten. De Brit gaat bij Ferrari behoorlijk wat verdienen en zou volgens de geruchten vanaf volgend jaar weer de bestbetaalde coureur zijn in F1.

'Dit is voor hoeveel jaar Lewis Hamilton heeft getekend bij Ferrari'

Lewis Hamilton en Ferrari kwamen gisteren naar buiten met het nieuws dat zij een overeenkomst hebben bereikt over een contract met ingang van 2025. Daarbij werd niet bekendgemaakt tot welk seizoen de Brit bij Ferrari zal rijden. De zevenvoudig wereldkampioen rijdt het komende seizoen nog voor Mercedes, alvorens hij richting Maranello vertrekt. Voor hoeveel jaar hij heeft getekend, lijkt nu ook duidelijk.

Red Bull haakt met ludieke Verstappen-post in op transfer Hamilton naar Ferrari

Red Bull Racing heeft op social media na Lando Norris en Oscar Piastri de schijnwerpers op zich gekregen door een post die volgde op het nieuws dat Lewis Hamilton vanaf 2025 de plaats in gaat nemen van Carlos Sainz Jr. bij Ferrari. De Oostenrijkse renstal deelde een filmpje van Max Verstappen en teamgenoot Sergio Pérez die de 'rijderswissel' van een afstandje bekeken.

Grand Prix van Japan blijft tot medio 2029 op de Formule 1-kalender

De F1 Grand Prix van Japan had dit seizoen een aflopend contract, maar heeft nu zekerheid over de toekomst. De race, die verreden wordt op het iconische circuit van Suzuka, blijft tot minimaal medio 2029 op de kalender van de koningsklasse staan. Circuiteigenaar Honda en het FOM zijn een contractverlenging van vijf jaar overeengekomen. De laatste twee edities op dit circuit werden gewonnen door Max Verstappen, die dit deed met behulp van een Honda-motor.

Nyck de Vries verliest rechtszaak en moet enorm bedrag betalen

Nyck de Vries is sinds vorig jaar, toen de coureurs zijn debuut in F1 maakte, verwikkeld in een juridische strijd. De Nederlander heeft van de rechtbank te horen gekregen dat hij niet in het recht staat in zijn onenigheid met investeringsmaatschappij Investrand, dat onder leiding staat van ondernemer Jeroen Schothorst. Schothorst leende in 2018 een fiks geldbedrag aan De Vries, maar de coureur weigerde dit tot op heden terug te betalen.

Andretti Cadillac komt met tweede statement na afwijzing door FOM

Andretti Cadillac heeft een tweede statement naar buiten gebracht, waarin het reageert op de suggesties van de FOM. De commerciële eigenaar van F1 besloot het team af te wijzen als nieuw F1-team voor de komende jaren. Volgens Andretti zijn er een paar zaken aan de uitspraak van de FOM die niet kloppen.

Red Bull zet Nederlandse coureur op de grid in F1 Academy

Red Bull heeft vrijdag bekendgemaakt dat het in 2024 een Nederlandse coureur op de grid gaat zetten voor de F1 Academy, de vrouwenklasse die gelieerd is aan de Formule 1. Emely de Heus zal met MP Motorsport onder de vlag van het merk Red Bull deelnemen aan de competitie en aan haar tweede jaar beginnen.